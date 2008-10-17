Хрущи и панельки до 2000 г. исключаю

желательно не ломать им личную жизнь переездами по школам

головная боль по количеству переездов

Ремонт-это затраты

есть обесценивание квартир

Три покупки-это лет за 10. Схематично: в 2019, в 2024, 2029.Учитывая то, что есть дети и школа,. Значит надо брать примерно в одном месте.Это три переезда. И только привыкнешь к чему то, надо съезжать.Возникает вопрос ремонта ( косметического после прошлых или капитального, с нуля в новострое). Три раза. Если с нуля, то надо продать и жить в аренде, если косметический, то тоже головная боль.. Которые потом не ценятся покупателями.Кроме того,, как я написал, панельки, кирпичные дома. То есть не факт, что я без потерь сделаю третью покупку.потому надо всё и сразу