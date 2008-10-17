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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:02
somilitark написав: galadriel написав: somilitark написав:
...
Может кто порадует сделками, а не теориями?
Я порадую - купили однушку (40кв.м.) в строящемся доме. Цена метра - меньше двадцатника грн.
Типа задел на пенсию.
Про детали пока скромно умолчу.
Рассрочка,кредит или сразу 100%,ну и можно хоть приблизительно район?
Сразу 100%, дом ещё не сдан, район пока не скажу, сорри.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:03
somilitark написав:Вадим Жураковский
так дом сдали?сколько она обошлась?если это правда,то Влад вас проклянет очень крепко.Он то так пел вашу пестню,а теперь в печали,ну как могли такого фартового мудреца теоретика кидануть ///
Сдали , всё нормально, но покупали для ребенка, он пока учится. Обошлась, вроде бы в 675 тыс. Я просто озвучил свой опыт. Да риск был конечно же, я понимал, что 6 тыс. могут пропасть, но понравился район очень.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:09
Serg-ik написав:
не знаюНо предполагаю
Прохожий написав:
вы же знаете структуру Укрбуда?
, что как только АМКУ завёл дело, "подследственный" максимально приготовился к тому, чтобы безболезненно и бесплатно умереть: основные средства были в аренде, работников за два дня можно уволить и принять на другое предприятие, денег нет -всё раздали кредиторам, еще на этапе получения аванса. На 10 метров арендованного офиса рыдает единственный директор-его предприятие разорено
как то так.
не ну вы таки реальный ТОП!!!
такой матерый человечище...вам бы в ТОПы Укрбуда вместо нытья и протирания штанов на форуме...
только не пойму чего объекты строятся на сегодняшний день? реально лохи...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:12
Вадим Жураковский написав: somilitark написав:Вадим Жураковский
так дом сдали?сколько она обошлась?если это правда,то Влад вас проклянет очень крепко.Он то так пел вашу пестню,а теперь в печали,ну как могли такого фартового мудреца теоретика кидануть ///
Сдали , всё нормально, но покупали для ребенка, он пока учится. Обошлась, вроде бы в 675 тыс. Я просто озвучил свой опыт. Да риск был конечно же, я понимал, что 6 тыс. могут пропасть, но понравился район очень.
"Вадим Жураковский
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бггг...
аккаунт 2008года вдруг возбудился и только на этой ветке за сегодня более 10% постов за всю историю и все про Аркаду...
да таки похоже Аркада всё...
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 21 чер, 2019 14:14, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:14
galadriel написав: Serg-ik написав:galadriel Хрущи и панельки до 2000 г. исключаю
.
Три покупки-это лет за 10. Схематично: в 2019, в 2024, 2029.
Учитывая то, что есть дети и школа, желательно не ломать им личную жизнь переездами по школам
. Значит надо брать примерно в одном месте.
Это три переезда. И только привыкнешь к чему то, надо съезжать.
Возникает вопрос ремонта ( косметического после прошлых или капитального, с нуля в новострое). Три раза головная боль по количеству переездов
. Если с нуля, то надо продать и жить в аренде, если косметический, то тоже головная боль. Ремонт-это затраты
. Которые потом не ценятся покупателями.
Кроме того, есть обесценивание квартир
, как я написал, панельки, кирпичные дома. То есть не факт, что я без потерь сделаю третью покупку.
потому надо всё и сразу
С таким подходом вы рискуете остаться у разбитого корыта и хорошо если не под мостом.
Ремонты и переезды - всегда головняк и затраты + на всех не угодишь. От ремонтов никуда не деться, даже косметических, ну и похер, всё равно их надо делать (или вам просто неохота морочиться?).
Детей можно оставить в прежней школе, да, добираться будет сложнее, ну ничо, вопрос тоже можно решить.
В конце всё равно есть плюс - своё жильё.
я на стороні Сержика.
Це одне продай, друге купи.. податки сплати..рилам отслюняв..переїзди\ремонти.
і так кілька разів.
Самому ще нічо, а от із сім"єю... на любителя тіпа аірмакса.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:18
Прохожий написав: Вадим Жураковский написав:
бггг...
аккаунт 2008года вдруг возбудился и только на этой ветке за сегодня более 10% постов за всю историю и все про Аркаду...
да таки похоже Аркада всё...
мне, если честно может было бы и лучше, чтобы аркада всьо, так как авто там сейчас я могу припарковать, а вот если сдадут соседние дома, то тогда будут проблемы
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:23
Serg-ik написав:
..
а на сколько оштрафовали Укрбуд? примерно на 300 000 000 млн грн по нескольким делам? Ну это будет 10-11 млн. у.е. Укрбуд-тоже фсьо?
ни на сколько не оштрафовали. Пока судятся.
зная опыт предыдущих разборок с Антимонопольным, реальный штраф будет раза в 4 меньше, и пара миллионов вечнозелОных на карман правильным пацанам.
Более того, вы это можете даже не увидеть в новостях, как было в случае с бензоколонками и еще кем-то.
В самом фантастическом случае, если штраф так платить придеЦЦа, 300 лямов гривен - сущий пустяк при 51 строящемся объекте со средней операционной прибылью со "средней квартиры" в 10 тыс. долларов. Они уже "отбили" штраф, повысив стоимость квартир в июне для всех несчастных, платящих рассрочку примерно на 5-10%
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:36
flyman написав: galadriel написав: Serg-ik написав:galadriel Хрущи и панельки до 2000 г. исключаю
.
Три покупки-это лет за 10. Схематично: в 2019, в 2024, 2029.
Учитывая то, что есть дети и школа, желательно не ломать им личную жизнь переездами по школам
. Значит надо брать примерно в одном месте.
Это три переезда. И только привыкнешь к чему то, надо съезжать.
Возникает вопрос ремонта ( косметического после прошлых или капитального, с нуля в новострое). Три раза головная боль по количеству переездов
. Если с нуля, то надо продать и жить в аренде, если косметический, то тоже головная боль. Ремонт-это затраты
. Которые потом не ценятся покупателями.
Кроме того, есть обесценивание квартир
, как я написал, панельки, кирпичные дома. То есть не факт, что я без потерь сделаю третью покупку.
потому надо всё и сразу
С таким подходом вы рискуете остаться у разбитого корыта и хорошо если не под мостом.
Ремонты и переезды - всегда головняк и затраты + на всех не угодишь. От ремонтов никуда не деться, даже косметических, ну и похер, всё равно их надо делать (или вам просто неохота морочиться?).
Детей можно оставить в прежней школе, да, добираться будет сложнее, ну ничо, вопрос тоже можно решить.
В конце всё равно есть плюс - своё жильё.
я на стороні Сержика.
Це одне продай, друге купи.. податки сплати..рилам отслюняв..переїзди\ремонти.
і так кілька разів.
Самому ще нічо, а от із сім"єю... на любителя тіпа аірмакса.
Будь ласка. Ви - за Сержика, а я - за сторону здорового глузду і тверезого розрахунку. Звісно, краще з дітьми, усім своїм мотлохом, собаками і котами, і надодачу з жінкою-циркуляркою(що найгірше) кантуватися по орендним хатам
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:48
galadriel написав:
з жінкою-циркуляркою
ну нужно же хоть как то, пилу тупить ))
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:50
Прохожий написав:
только не пойму чего объекты строятся на сегодняшний день? реально лохи...
строятся? по 3,5 года-это "Строятся"? Это мучаются и других мучают.
Если одно звено выпадает, это не значит, что всё должно рухнуть
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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