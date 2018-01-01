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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1234123512361237

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:ни на сколько не оштрафовали. Пока судятся.

Оштрафовали( вынесли решение о штрафе) Но на уплату есть время. А если не хочется платить, то в суд.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:58

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:вы же знаете структуру Укрбуда?

не знаю
Но предполагаю, .

не ну вы таки реальный ТОП!!! :mrgreen:
такой матерый человечище...вам бы в ТОПы Укрбуда...

Спасибо, но там уже ничего не исправить.
Угораздило же их подать одинаковые доки с одного IP-адреса да еще и с ошибками?
Парни порешали всё на словах, а вот о красивой подаче документов не позаботились. дали всё на исполнения недорогим ( в плане зарплат) исполнителям. отсюда и "Уркаина" в тексте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Подякував: 168 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:00

и так бывает :)

Купи квартиру и живи отдельно: родители через суд выселили 30-летнего безработного сына

https://bigpicture.ru/?p=1048595&fbclid ... iNriN-S77A
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Будь ласка. Ви - за Сержика, а я - за сторону здорового глузду і тверезого розрахунку.

Ну ладно. вы за трезвость. Я сегодня кинул несколько ссылок дорогих как для меня квартир. Если среди них стоящие в плане состояния и сколько за стоящую можно дать ( если продавец согласится на торг)?
Нужна трезвая оценка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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