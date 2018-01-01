Оштрафовали( вынесли решение о штрафе) Но на уплату есть время. А если не хочется платить, то в суд.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оштрафовали( вынесли решение о штрафе) Но на уплату есть время. А если не хочется платить, то в суд.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:58
Спасибо, но там уже ничего не исправить.
Угораздило же их подать одинаковые доки с одного IP-адреса да еще и с ошибками?
Парни порешали всё на словах, а вот о красивой подаче документов не позаботились. дали всё на исполнения недорогим ( в плане зарплат) исполнителям. отсюда и "Уркаина" в тексте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:00
и так бывает
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну ладно. вы за трезвость. Я сегодня кинул несколько ссылок дорогих как для меня квартир. Если среди них стоящие в плане состояния и сколько за стоящую можно дать ( если продавец согласится на торг)?
Нужна трезвая оценка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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