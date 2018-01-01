Оштрафовали( вынесли решение о штрафе) Но на уплату есть время. А если не хочется платить, то в суд.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оштрафовали( вынесли решение о штрафе) Но на уплату есть время. А если не хочется платить, то в суд.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:58
Спасибо, но там уже ничего не исправить.
Угораздило же их подать одинаковые доки с одного IP-адреса да еще и с ошибками?
Парни порешали всё на словах, а вот о красивой подаче документов не позаботились. дали всё на исполнения недорогим ( в плане зарплат) исполнителям. отсюда и "Уркаина" в тексте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:00
и так бывает
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну ладно. вы за трезвость. Я сегодня кинул несколько ссылок дорогих как для меня квартир. Если среди них стоящие в плане состояния и сколько за стоящую можно дать ( если продавец согласится на торг)?
Нужна трезвая оценка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:39
а кто это написал???
" как только АМКУ завёл дело, "подследственный" максимально приготовился к тому, чтобы безболезненно и бесплатно умереть: основные средства были в аренде, работников за два дня можно уволить и принять на другое предприятие, денег нет -всё раздали кредиторам, еще на этапе получения аванса. На 10 метров арендованного офиса рыдает единственный директор-его предприятие разорено
как то так."
ТОПы они такие ТОПы...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:52
Прохожий
я написал. Не вижу противоречий
Гидра Лернейская ... считалась непобедимой, так как из отрубленной головы у нее вырастали две новые.
Вы причастны к деятельности УБ? Обижаю?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:14
Я не причастен к деятельности застройщиков, ну разве что как покупатель квартир
на самом деле вам тут давали много дельных советов, но вы тупо ждете ПА500...ваше право...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
про по 500 я давно не говорил. и давно не жду.
из "дельных" советов помню
"купи хоть что-то, потом продашь и купишь нужное с доплатой"
"купи на Багговутовской"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:34
ну если правда то что вы много лет сидите на матрасе с 50куе то за это время было много объектов( в частности на этой ветке обсуждали) в которые можно было вложить на этапе стройки, потом продать и прикупить себе по душе.
но вы упрямый...
кстати вы сейчас ждете ПА...?
каклета под патрасом подросла за это время???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В лотерею играю по мелкому, в размере проезда на маршрутке.
Вы вложились в КГС. Как темпы, радуют?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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