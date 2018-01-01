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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1235123612371238>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:ни на сколько не оштрафовали. Пока судятся.

Оштрафовали( вынесли решение о штрафе) Но на уплату есть время. А если не хочется платить, то в суд.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 14:58

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:вы же знаете структуру Укрбуда?

не знаю
Но предполагаю, .

не ну вы таки реальный ТОП!!! :mrgreen:
такой матерый человечище...вам бы в ТОПы Укрбуда...

Спасибо, но там уже ничего не исправить.
Угораздило же их подать одинаковые доки с одного IP-адреса да еще и с ошибками?
Парни порешали всё на словах, а вот о красивой подаче документов не позаботились. дали всё на исполнения недорогим ( в плане зарплат) исполнителям. отсюда и "Уркаина" в тексте.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:00

и так бывает :)

Купи квартиру и живи отдельно: родители через суд выселили 30-летнего безработного сына

https://bigpicture.ru/?p=1048595&fbclid ... iNriN-S77A
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:Будь ласка. Ви - за Сержика, а я - за сторону здорового глузду і тверезого розрахунку.

Ну ладно. вы за трезвость. Я сегодня кинул несколько ссылок дорогих как для меня квартир. Если среди них стоящие в плане состояния и сколько за стоящую можно дать ( если продавец согласится на торг)?
Нужна трезвая оценка
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:39

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:только не пойму чего объекты строятся на сегодняшний день? реально лохи...

строятся? по 3,5 года-это "Строятся"? Это мучаются и других мучают.
Если одно звено выпадает, это не значит, что всё должно рухнуть

а кто это написал???

" как только АМКУ завёл дело, "подследственный" максимально приготовился к тому, чтобы безболезненно и бесплатно умереть: основные средства были в аренде, работников за два дня можно уволить и принять на другое предприятие, денег нет -всё раздали кредиторам, еще на этапе получения аванса. На 10 метров арендованного офиса рыдает единственный директор-его предприятие разорено
как то так."

ТОПы они такие ТОПы... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:52

Прохожий
я написал. Не вижу противоречий
Гидра Лернейская ... считалась непобедимой, так как из отрубленной головы у нее вырастали две новые.
Вы причастны к деятельности УБ? Обижаю?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:14

  Serg-ik написав:Прохожий
я написал. Не вижу противоречий
Гидра Лернейская ... считалась непобедимой, так как из отрубленной головы у нее вырастали две новые.
Вы причастны к деятельности УБ? Обижаю?

Я не причастен к деятельности застройщиков, ну разве что как покупатель квартир 8)

на самом деле вам тут давали много дельных советов, но вы тупо ждете ПА500...ваше право...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:на самом деле вам тут давали много дельных советов, но вы тупо ждете ПА500...ваше право..

про по 500 я давно не говорил. и давно не жду.
из "дельных" советов помню
"купи хоть что-то, потом продашь и купишь нужное с доплатой"
"купи на Багговутовской"
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:34

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:на самом деле вам тут давали много дельных советов, но вы тупо ждете ПА500...ваше право..

про по 500 я давно не говорил. и давно не жду.
из "дельных" советов помню
"купи хоть что-то, потом продашь и купишь нужное с доплатой"
"купи на Багговутовской"

ну если правда то что вы много лет сидите на матрасе с 50куе то за это время было много объектов( в частности на этой ветке обсуждали) в которые можно было вложить на этапе стройки, потом продать и прикупить себе по душе.
но вы упрямый...

кстати вы сейчас ждете ПА...?
каклета под патрасом подросла за это время???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:за это время было много объектов( в частности на этой ветке обсуждали) в которые можно было вложить на этапе стройки,

В лотерею играю по мелкому, в размере проезда на маршрутке.
Вы вложились в КГС. Как темпы, радуют?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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