Додано: П'ят 21 чер, 2019 15:39

Serg-ik написав: Прохожий написав: только не пойму чего объекты строятся на сегодняшний день? реально лохи... только не пойму чего объекты строятся на сегодняшний день? реально лохи...

строятся? по 3,5 года-это "Строятся"? Это мучаются и других мучают.

Если одно звено выпадает, это не значит, что всё должно рухнуть строятся? по 3,5 года-это "Строятся"? Это мучаются и других мучают.

как только АМКУ завёл дело, "подследственный" максимально приготовился к тому, чтобы безболезненно и бесплатно умереть: основные средства были в аренде, работников за два дня можно уволить и принять на другое предприятие, денег нет -всё раздали кредиторам, еще на этапе получения аванса. На 10 метров арендованного офиса рыдает единственный директор-его предприятие разорено

как то так.

а кто это написал???ТОПы они такие ТОПы...