кстати не только в КГС
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом
кстати вы на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:48
кстати не только в КГС
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом
кстати вы на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?
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