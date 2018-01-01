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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1235123612371238

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:48

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:за это время было много объектов( в частности на этой ветке обсуждали) в которые можно было вложить на этапе стройки,

В лотерею играю по мелкому, в размере проезда на маршрутке.
Вы вложились в КГС. Как темпы, радуют?

кстати не только в КГС
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом 8)

кстати вы на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?

опять 25.
На фоне войнушки и курсовой нестабильности я не собирался рисковать.
Это сейчас всё кажется простым, ясным, стабильным.
Сейчас вторичка вроде как подорожала. На фоне дорожая новостроя. Однако
я сегодня дал несколько ссылок. Посмотрите. Есть там что-то годное?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:11

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?

опять 25.
На фоне войнушки и курсовой нестабильности я не собирался рисковать.
Это сейчас всё кажется простым, ясным, стабильным.
Сейчас вторичка вроде как подорожала. На фоне дорожая новостроя. Однако
я сегодня дал несколько ссылок. Посмотрите. Есть там что-то годное?

наверное для вас нет, копите дальше в ожидании "чудес невозможных" 8)

ваш поход в ОП Файна-таун меня реально удивлил

и кстати, ИМХО вам не нужна классическая 3к, присматривайте 2к с большой кухней-гостинной(от 30м2), ибо пока вы определитесть как минимум 1 ваш ребенок уже будет жить отдельно :mrgreen:

уехал на встречу, на связи часа через 2 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:40

...у нас таке можливе?

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Будь ласка. Ви - за Сержика, а я - за сторону здорового глузду і тверезого розрахунку.

Ну ладно. вы за трезвость. Я сегодня кинул несколько ссылок дорогих как для меня квартир. Если среди них стоящие в плане состояния и сколько за стоящую можно дать ( если продавец согласится на торг)?
Нужна трезвая оценка


Нафига вы постите дорогие для вас квартиры, и спрашиваете совета что из них ок?

Ну ок - берите на котельникова 37а, которая за $112тонн. Ремонт уже есть, большая трёха. 6-й этаж. Торгуйтесь до $100.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47

  Прохожий написав:темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом 8)


Заехал в рыбальский, что то там отдали под ремонты уже. Цена на однокомнатные в 11ом котловане без свайного поля со сдачей в конце 21ого года от 36кгрн до 38 кгрн метр. Скидок нет, есть рассрочка в дол при курсе 26,3, то есть около 1400 уе.

Был внутри, довольно интересно и качественно. Виды из 85% окон печаль. Если вид во двор, то можно подготовить верёвку, тк печальх2. Внутри фасад мокрый, простой, крашенный, вместо красивых ограждений балконов установленны простые решётки.

От цены был в шоке.
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