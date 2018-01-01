кстати не только в КГС
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом
кстати вы на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:48
кстати не только в КГС
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом
кстати вы на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
опять 25.
На фоне войнушки и курсовой нестабильности я не собирался рисковать.
Это сейчас всё кажется простым, ясным, стабильным.
Сейчас вторичка вроде как подорожала. На фоне дорожая новостроя. Однако
я сегодня дал несколько ссылок. Посмотрите. Есть там что-то годное?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:11
наверное для вас нет, копите дальше в ожидании "чудес невозможных"
ваш поход в ОП Файна-таун меня реально удивлил
и кстати, ИМХО вам не нужна классическая 3к, присматривайте 2к с большой кухней-гостинной(от 30м2), ибо пока вы определитесть как минимум 1 ваш ребенок уже будет жить отдельно
уехал на встречу, на связи часа через 2
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:40
...у нас таке можливе?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47
Нафига вы постите дорогие для вас квартиры, и спрашиваете совета что из них ок?
Ну ок - берите на котельникова 37а, которая за $112тонн. Ремонт уже есть, большая трёха. 6-й этаж. Торгуйтесь до $100.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47
Заехал в рыбальский, что то там отдали под ремонты уже. Цена на однокомнатные в 11ом котловане без свайного поля со сдачей в конце 21ого года от 36кгрн до 38 кгрн метр. Скидок нет, есть рассрочка в дол при курсе 26,3, то есть около 1400 уе.
Был внутри, довольно интересно и качественно. Виды из 85% окон печаль. Если вид во двор, то можно подготовить верёвку, тк печальх2. Внутри фасад мокрый, простой, крашенный, вместо красивых ограждений балконов установленны простые решётки.
От цены был в шоке.
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