кстати не только в КГС
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом
кстати вы на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:48
кстати не только в КГС
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом
кстати вы на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
опять 25.
На фоне войнушки и курсовой нестабильности я не собирался рисковать.
Это сейчас всё кажется простым, ясным, стабильным.
Сейчас вторичка вроде как подорожала. На фоне дорожая новостроя. Однако
я сегодня дал несколько ссылок. Посмотрите. Есть там что-то годное?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:11
наверное для вас нет, копите дальше в ожидании "чудес невозможных"
ваш поход в ОП Файна-таун меня реально удивлил
и кстати, ИМХО вам не нужна классическая 3к, присматривайте 2к с большой кухней-гостинной(от 30м2), ибо пока вы определитесть как минимум 1 ваш ребенок уже будет жить отдельно
уехал на встречу, на связи часа через 2
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47
Нафига вы постите дорогие для вас квартиры, и спрашиваете совета что из них ок?
Ну ок - берите на котельникова 37а, которая за $112тонн. Ремонт уже есть, большая трёха. 6-й этаж. Торгуйтесь до $100.
P.S. "Если продавец согласится на торг" - та не нужно спрашивать, предлагайте свою цену, встречные предложения для того, чтобы сбить цену. Это и есть торг и пофиг что в объяве. Адекватные люди договорятся. Или без обид останутся при своих.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 21 чер, 2019 18:55, всього редагувалось 2 разів.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47
Заехал в рыбальский, что то там отдали под ремонты уже. Цена на однокомнатные в 11ом котловане без свайного поля со сдачей в конце 21ого года от 36кгрн до 38 кгрн метр. Скидок нет, есть рассрочка в дол при курсе 26,3, то есть около 1400 уе.
Был внутри, довольно интересно и качественно. Виды из 85% окон печаль. Если вид во двор, то можно подготовить верёвку, тк печальх2. Внутри фасад мокрый, простой, крашенный, вместо красивых ограждений балконов установленны простые решётки.
От цены был в шоке.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:10
Так Вавриш уже с Зеленским трется, так что буитдорожать )))
8 листопада 2016 року Андрій Вавриш очолив компанію Riverside Development, яка в грудні того ж року у співпраці з Perfect Group почала будівництво житлового району RYBALSKY.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:14
Оценщик должен платить каждый раз определенную сумму денег прокладке для регистрации и проверки отчета.
В схеме участвуют:
БПП, народный фронт + рыги - протащили поправки в НК.
ФДМУ - донецкие ребята.
АМКУ - тоже донецкие.
Фирмы прокладки - тоже донецкие.
Вот самая новая инфа:
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зашел на форум и увидел, что тут меня упоминают. Захотелось уточнить.
Я вложился в несколько объектов в Эврике от Аркады в 16-ом году, поимел неплохую прибыль от цены котлована к готовому, сделал ремонты и сейчас сдаю эти объекты с хорошей нормой прибыли. Все ОК. Потом я вложился на небольшие деньги в суперудачную однушку в то время, когда у застройщика было все хорошо, хотя до этого декларировал, что стройки остановятся, строительный бум закончится, окно возможностей закрылось. Это была рискованная игра. Я понимал, что это как ставка на красное-черное. Если проскочу, цена удвоится, не проскочу, обнулится. По факту, похоже, обнулилось. Может, конечно, через много лет что-то и вытянется, но сейчас это влет. Не приятный, но не смертельный. На Аркаде я заработал намного больше, поэтому не обидно. Деньги от перепродажи этой квартиры планировались нв покупку жене
Сообщил ей, что она осталась без новой машины. Проехали.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если вы подразумеваете кредит, то вы рискуете всем, что у вас есть.
Взять кредит и, в случае проблем, сказать "заберите начальный взнос" это не вариант. Глупо. От остановки стройки страхует (минимизирует риски) не кредит, а рассрочка. Остановили стройку, перестал платить рассрочку и ничего не случилось. Перестал платить кредит - остался без штанов.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:58
можете просветить? если они остановят стройки, то что? не возместят?
я был на той стройки мимо проходил, там нихрена не построили, там стоит 2 буревые установки и забор. Они фундамент не успели положить и сваи даже не прибили.
Рядом много земли. до этого места можно штук 10 построить, если не больше
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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