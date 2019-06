Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47

Serg-ik написав: galadriel написав: Будь ласка. Ви - за Сержика, а я - за сторону здорового глузду і тверезого розрахунку. Будь ласка. Ви - за Сержика, а я - за сторону здорового глузду і тверезого розрахунку.

Ну ладно. вы за трезвость. Я сегодня кинул несколько ссылок дорогих как для меня квартир. Если среди них стоящие в плане состояния и сколько за стоящую можно дать ( если продавец согласится на торг)?

Нужна трезвая оценка Ну ладно. вы за трезвость. Я сегодня кинул несколько ссылок дорогих как для меня квартир. Если среди них стоящие в плане состояния и сколько за стоящую можно дать ( если продавец согласится на торг)?Нужна трезвая оценка



Нафига вы постите дорогие для вас квартиры, и спрашиваете совета что из них ок?



Ну ок - берите на котельникова 37а, которая за $112тонн. Ремонт уже есть, большая трёха. 6-й этаж. Торгуйтесь до $100.



P.S. "Если продавец согласится на торг" - та не нужно спрашивать, предлагайте свою цену, встречные предложения для того, чтобы сбить цену. Это и есть торг и пофиг что в объяве. Адекватные люди договорятся. Или без обид останутся при своих. Нафига вы постите дорогие для вас квартиры, и спрашиваете совета что из них ок?Ну ок - берите на котельникова 37а, которая за $112тонн. Ремонт уже есть, большая трёха. 6-й этаж. Торгуйтесь до $100.P.S. "Если продавец согласится на торг" - та не нужно спрашивать, предлагайте свою цену, встречные предложения для того, чтобы сбить цену. Это и есть торг и пофиг что в объяве. Адекватные люди договорятся. Или без обид останутся при своих.

