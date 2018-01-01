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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1236123712381239>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 16:48

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:за это время было много объектов( в частности на этой ветке обсуждали) в которые можно было вложить на этапе стройки,

В лотерею играю по мелкому, в размере проезда на маршрутке.
Вы вложились в КГС. Как темпы, радуют?

кстати не только в КГС
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом 8)

кстати вы на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?

опять 25.
На фоне войнушки и курсовой нестабильности я не собирался рисковать.
Это сейчас всё кажется простым, ясным, стабильным.
Сейчас вторичка вроде как подорожала. На фоне дорожая новостроя. Однако
я сегодня дал несколько ссылок. Посмотрите. Есть там что-то годное?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 17:11

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:на "подматрасную пачку" сегодня можете купить больше/лучше чем в 15/16м?

опять 25.
На фоне войнушки и курсовой нестабильности я не собирался рисковать.
Это сейчас всё кажется простым, ясным, стабильным.
Сейчас вторичка вроде как подорожала. На фоне дорожая новостроя. Однако
я сегодня дал несколько ссылок. Посмотрите. Есть там что-то годное?

наверное для вас нет, копите дальше в ожидании "чудес невозможных" 8)

ваш поход в ОП Файна-таун меня реально удивлил

и кстати, ИМХО вам не нужна классическая 3к, присматривайте 2к с большой кухней-гостинной(от 30м2), ибо пока вы определитесть как минимум 1 ваш ребенок уже будет жить отдельно :mrgreen:

уехал на встречу, на связи часа через 2 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47

  Serg-ik написав:
  galadriel написав:Будь ласка. Ви - за Сержика, а я - за сторону здорового глузду і тверезого розрахунку.

Ну ладно. вы за трезвость. Я сегодня кинул несколько ссылок дорогих как для меня квартир. Если среди них стоящие в плане состояния и сколько за стоящую можно дать ( если продавец согласится на торг)?
Нужна трезвая оценка


Нафига вы постите дорогие для вас квартиры, и спрашиваете совета что из них ок?

Ну ок - берите на котельникова 37а, которая за $112тонн. Ремонт уже есть, большая трёха. 6-й этаж. Торгуйтесь до $100.

P.S. "Если продавец согласится на торг" - та не нужно спрашивать, предлагайте свою цену, встречные предложения для того, чтобы сбить цену. Это и есть торг и пофиг что в объяве. Адекватные люди договорятся. Или без обид останутся при своих.
Востаннє редагувалось galadriel в П'ят 21 чер, 2019 18:55, всього редагувалось 2 разів.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 18:47

  Прохожий написав:темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом 8)


Заехал в рыбальский, что то там отдали под ремонты уже. Цена на однокомнатные в 11ом котловане без свайного поля со сдачей в конце 21ого года от 36кгрн до 38 кгрн метр. Скидок нет, есть рассрочка в дол при курсе 26,3, то есть около 1400 уе.

Был внутри, довольно интересно и качественно. Виды из 85% окон печаль. Если вид во двор, то можно подготовить верёвку, тк печальх2. Внутри фасад мокрый, простой, крашенный, вместо красивых ограждений балконов установленны простые решётки.

От цены был в шоке.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:10

  hume написав:
  Прохожий написав:темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом 8)


Заехал в рыбальский, что то там отдали под ремонты уже. Цена на однокомнатные в 11ом котловане без свайного поля со сдачей в конце 21ого года от 36кгрн до 38 кгрн метр. Скидок нет, есть рассрочка в дол при курсе 26,3, то есть около 1400 уе.

Был внутри, довольно интересно и качественно. Виды из 85% окон печаль. Если вид во двор, то можно подготовить верёвку, тк печальх2. Внутри фасад мокрый, простой, крашенный, вместо красивых ограждений балконов установленны простые решётки.

От цены был в шоке.


Так Вавриш уже с Зеленским трется, так что буитдорожать )))
8 листопада 2016 року Андрій Вавриш очолив компанію Riverside Development, яка в грудні того ж року у співпраці з Perfect Group почала будівництво житлового району RYBALSKY.


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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:14

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:
  UA написав:Оплату пенсионного сбора не отменили?
Военный сбор (если право собственности до 3 лет) тоже на месте?
Следовательно тяжкому труду оценщиков ничего не угрожает.

Там скорее тяжкому труду налоговых майданчиков ничего не угрожает.


Объясните схему ?

Оценщик должен платить каждый раз определенную сумму денег прокладке для регистрации и проверки отчета.
В схеме участвуют:
БПП, народный фронт + рыги - протащили поправки в НК.
ФДМУ - донецкие ребята.
АМКУ - тоже донецкие.
Фирмы прокладки - тоже донецкие.

Вот самая новая инфа: https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/21/648977/
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Вадим Жураковский так дом сдали?сколько она обошлась?если это правда,то Влад вас проклянет очень крепко.Он то так пел вашу пестню,а теперь в печали,ну как могли такого фартового мудреца теоретика кидануть ///

Зашел на форум и увидел, что тут меня упоминают. Захотелось уточнить.
Я вложился в несколько объектов в Эврике от Аркады в 16-ом году, поимел неплохую прибыль от цены котлована к готовому, сделал ремонты и сейчас сдаю эти объекты с хорошей нормой прибыли. Все ОК. Потом я вложился на небольшие деньги в суперудачную однушку в то время, когда у застройщика было все хорошо, хотя до этого декларировал, что стройки остановятся, строительный бум закончится, окно возможностей закрылось. Это была рискованная игра. Я понимал, что это как ставка на красное-черное. Если проскочу, цена удвоится, не проскочу, обнулится. По факту, похоже, обнулилось. Может, конечно, через много лет что-то и вытянется, но сейчас это влет. Не приятный, но не смертельный. На Аркаде я заработал намного больше, поэтому не обидно. Деньги от перепродажи этой квартиры планировались нв покупку жене https://data.bmw.ua/pricelist/BMW_i_Price_List.pdf
Сообщил ей, что она осталась без новой машины. Проехали.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Вадим Жураковский написав:риск по аркаде конечно есть, но ты рискуешь первым взносом, а не 100%

Если вы подразумеваете кредит, то вы рискуете всем, что у вас есть.
Взять кредит и, в случае проблем, сказать "заберите начальный взнос" это не вариант. Глупо. От остановки стройки страхует (минимизирует риски) не кредит, а рассрочка. Остановили стройку, перестал платить рассрочку и ничего не случилось. Перестал платить кредит - остался без штанов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 19:58

  Vlad442 написав:
  somilitark написав:Вадим Жураковский так дом сдали?сколько она обошлась?если это правда,то Влад вас проклянет очень крепко.Он то так пел вашу пестню,а теперь в печали,ну как могли такого фартового мудреца теоретика кидануть ///

Зашел на форум и увидел, что тут меня упоминают. Захотелось уточнить.
Я вложился в несколько объектов в Эврике от Аркады в 16-ом году, поимел неплохую прибыль от цены котлована к готовому, сделал ремонты и сейчас сдаю эти объекты с хорошей нормой прибыли. Все ОК. Потом я вложился на небольшие деньги в суперудачную однушку в то время, когда у застройщика было все хорошо, хотя до этого декларировал, что стройки остановятся, строительный бум закончится, окно возможностей закрылось. Это была рискованная игра. Я понимал, что это как ставка на красное-черное. Если проскочу, цена удвоится, не проскочу, обнулится. По факту, похоже, обнулилось. Может, конечно, через много лет что-то и вытянется, но сейчас это влет. Не приятный, но не смертельный. На Аркаде я заработал намного больше, поэтому не обидно. Деньги от перепродажи этой квартиры планировались нв покупку жене https://data.bmw.ua/pricelist/BMW_i_Price_List.pdf
Сообщил ей, что она осталась без новой машины. Проехали.



можете просветить? если они остановят стройки, то что? не возместят?

я был на той стройки мимо проходил, там нихрена не построили, там стоит 2 буревые установки и забор. Они фундамент не успели положить и сваи даже не прибили.

Рядом много земли. до этого места можно штук 10 построить, если не больше
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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