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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:09
hume написав: Прохожий написав:
темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом
Заехал в рыбальский, что то там отдали под ремонты уже. Цена на однокомнатные в 11ом котловане без свайного поля со сдачей в конце 21ого года от 36кгрн до 38 кгрн метр. Скидок нет, есть рассрочка в дол при курсе 26,3, то есть около 1400 уе.
Был внутри, довольно интересно и качественно. Виды из 85% окон печаль. Если вид во двор, то можно подготовить верёвку, тк печальх2. Внутри фасад мокрый, простой, крашенный, вместо красивых ограждений балконов установленны простые решётки.
От цены был в шоке.
Есть такое.
Новые объекты выходящие на рынок имеют конский ценник при все той же минимизации затрат на строительство как принято в последние годы. Запредельная плотность застройки участка, 10-20 квартир на этаже при 2х лифтах, овноблок в перегородках и прочие прелести "оптимизации"...но ничё, пипл хавает...
Эх где она, точечная застройка проектов начала 00х?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 20:13
proftpd66 написав:
я был на той стройки
мимо проходил, там нихрена не построили, там стоит 2 буре
вые установки и забор. Они фундамент не успели положить
и сваи даже не прибили
.
у меня такое чувство что вам что то сильно на моск давит
может обратитесь к хирургу, ну типа уздечку подрезать...мож поможет...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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