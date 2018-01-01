Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:темпы не радуют но радует продолжающийся "дешевей", реально могу все объекты сегодня продать с хорошим профитом
Заехал в рыбальский, что то там отдали под ремонты уже. Цена на однокомнатные в 11ом котловане без свайного поля со сдачей в конце 21ого года от 36кгрн до 38 кгрн метр. Скидок нет, есть рассрочка в дол при курсе 26,3, то есть около 1400 уе.
Был внутри, довольно интересно и качественно. Виды из 85% окон печаль. Если вид во двор, то можно подготовить верёвку, тк печальх2. Внутри фасад мокрый, простой, крашенный, вместо красивых ограждений балконов установленны простые решётки.
От цены был в шоке.
Есть такое. Новые объекты выходящие на рынок имеют конский ценник при все той же минимизации затрат на строительство как принято в последние годы. Запредельная плотность застройки участка, 10-20 квартир на этаже при 2х лифтах, овноблок в перегородках и прочие прелести "оптимизации"...но ничё, пипл хавает... Эх где она, точечная застройка проектов начала 00х?
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Вадим Жураковский написав:риск по аркаде конечно есть, но ты рискуешь первым взносом, а не 100%
Если вы подразумеваете кредит, то вы рискуете всем, что у вас есть. Взять кредит и, в случае проблем, сказать "заберите начальный взнос" это не вариант. Глупо. От остановки стройки страхует (минимизирует риски) не кредит, а рассрочка. Остановили стройку, перестал платить рассрочку и ничего не случилось. Перестал платить кредит - остался без штанов.
А если остановилось, когда большая часть рассрочки выплачена?
investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.
Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.
Какие будут мысли?
Когда обуревают такие мысли - советую зайти в Оушен Плазу. Тоску как рукой снимает, и понимаешь, что квартиры с видом на Оушен не могут стоить дешевле 2К за метр. Можно поехать в Гурамму поужинать. Но там передоз оптимизма может случиться: влезете в элитку.
somilitark написав:Вадим Жураковский так дом сдали?сколько она обошлась?если это правда,то Влад вас проклянет очень крепко.Он то так пел вашу пестню,а теперь в печали,ну как могли такого фартового мудреца теоретика кидануть ///
Зашел на форум и увидел, что тут меня упоминают. Захотелось уточнить. Я вложился в несколько объектов в Эврике от Аркады в 16-ом году, поимел неплохую прибыль от цены котлована к готовому, сделал ремонты и сейчас сдаю эти объекты с хорошей нормой прибыли. Все ОК. Потом я вложился на небольшие деньги в суперудачную однушку в то время, когда у застройщика было все хорошо, хотя до этого декларировал, что стройки остановятся, строительный бум закончится, окно возможностей закрылось. Это была рискованная игра. Я понимал, что это как ставка на красное-черное. Если проскочу, цена удвоится, не проскочу, обнулится. По факту, похоже, обнулилось. Может, конечно, через много лет что-то и вытянется, но сейчас это влет. Не приятный, но не смертельный. На Аркаде я заработал намного больше, поэтому не обидно. Деньги от перепродажи этой квартиры планировались нв покупку жене https://data.bmw.ua/pricelist/BMW_i_Price_List.pdf Сообщил ей, что она осталась без новой машины. Проехали.
Интересно. А когда вы планировали продать ее? В 2025 году? жена наверно была очень рада от таких обещаний.
Пс. Давайте ближе к теме-- что там с аркадой, все таки вы инвестор и зарегены на других форумах и знаете ситуацию изнутри-- что вообще происходит? Какие перспективы и как вообще ситуация?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:Пс. Давайте ближе к теме-- что там с аркадой, все таки вы инвестор и зарегены на других форумах и знаете ситуацию изнутри-- что вообще происходит? Какие перспективы и как вообще ситуация?
Если коротко, то Аркада все. Ее положили и она лежит.
airmax78 написав:А если остановилось, когда большая часть рассрочки выплачена?
Там сложная схема. Никто не знает, как будет на практике. Могут забрать объект и вернуть деньги, могут открепить объект и быть должны деньги, могут оставить объект за вами и ждать, когда вы доплатите остальное. Посмотрим. ФББ рулит. Дает хоть какие-то ориентиры. В любом случае часть суммы осталась на руках.
investorkiev написав:Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.
Я перестал инвестировать в недвижимость. В частности и по этой причине, но в основном из-за того, что поставленная задача выполнена. Личный пенсионный фонд сформирован. Есть люди, цель жизни которых оставить по максимуму детям-внукам. Я не из таких.
... а у нас так можна? - і чи візьметься за таке НАША Управлінска Компанія? - і скільки у % візьме собі НАША УК?
п. с. .. і чи візьметься НАША УК за хостели? - якщо, скажімо, взяти "двуху", чи "трьоху" і наставити койкомісць?(... ну з 12-16 койкомісць)
- тобто, мене ще більше цікавить ХТО/ЯКА компанія буде цим всім займатись, щоб це для інвестора було ПАСИВНИМ прибутком? - чи є такі компанії/організації в Україні? - і скільки % вони хочуть за свою роботу?
...хто компетентний у цьому?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4