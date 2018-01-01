Vlad442 написав:

somilitark написав: Вадим Жураковский так дом сдали?сколько она обошлась?если это правда,то Влад вас проклянет очень крепко.Он то так пел вашу пестню,а теперь в печали,ну как могли такого фартового мудреца теоретика кидануть /// Вадим Жураковский так дом сдали?сколько она обошлась?если это правда,то Влад вас проклянет очень крепко.Он то так пел вашу пестню,а теперь в печали,ну как могли такого фартового мудреца теоретика кидануть ///

Зашел на форум и увидел, что тут меня упоминают. Захотелось уточнить.Я вложился в несколько объектов в Эврике от Аркады в 16-ом году, поимел неплохую прибыль от цены котлована к готовому, сделал ремонты и сейчас сдаю эти объекты с хорошей нормой прибыли. Все ОК. Потом я вложился на небольшие деньги в суперудачную однушку в то время, когда у застройщика было все хорошо, хотя до этого декларировал, что стройки остановятся, строительный бум закончится, окно возможностей закрылось. Это была рискованная игра. Я понимал, что это как ставка на красное-черное. Если проскочу, цена удвоится, не проскочу, обнулится. По факту, похоже, обнулилось. Может, конечно, через много лет что-то и вытянется, но сейчас это влет. Не приятный, но не смертельный. На Аркаде я заработал намного больше, поэтому не обидно. Деньги от перепродажи этой квартиры планировались нв покупку женеСообщил ей, что она осталась без новой машины. Проехали.