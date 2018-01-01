Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.
Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.
Какие будут мысли?
Когда обуревают такие мысли - советую зайти в Оушен Плазу. Тоску как рукой снимает, и понимаешь, что квартиры с видом на Оушен не могут стоить дешевле 2К за метр. Можно поехать в Гурамму поужинать. Но там передоз оптимизма может случиться: влезете в элитку.
друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги? квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 21 чер, 2019 23:19, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги? квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)
Бывшая общага. Свежий кап. ремонт дома это плюс. Кирпич это плюс. Сейчас так не строят Внешний вид общаги это минус. В первую очередь если надумаете в будущем продать. ПС Проверьте, не осталась ли там местами общага. Мож какой начальник госконторы просто крыло приватизировал.
investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.
Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.
Какие будут мысли?
Когда обуревают такие мысли - советую зайти в Оушен Плазу. Тоску как рукой снимает, и понимаешь, что квартиры с видом на Оушен не могут стоить дешевле 2К за метр. Можно поехать в Гурамму поужинать. Но там передоз оптимизма может случиться: влезете в элитку.
investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.
Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.
Какие будут мысли?
Балашов каже, що драйв на ринках буде десь що 22-23 року, тому зараз тре кувати бабло, поки куеться, а в кiнцi цикла росту, тобто через 2 роки, тре зливати активи та виходити в кеш.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик, а що місто Лева, теж на опівнашосту ціна показує?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 06:27, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.