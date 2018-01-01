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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1238123912401241>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:26

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.


Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.

Какие будут мысли?

Когда обуревают такие мысли - советую зайти в Оушен Плазу. Тоску как рукой снимает, и понимаешь, что квартиры с видом на Оушен не могут стоить дешевле 2К за метр.
Можно поехать в Гурамму поужинать. Но там передоз оптимизма может случиться: влезете в элитку.

А что там в этой Оушен Плазе? Никогда не был там.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 22:55

А что там в этой Оушен Плазе? Никогда не был там.[/quote]
там акула жила, но после открытия быстро сдохла :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги?
квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)
Востаннє редагувалось jj1981ua в П'ят 21 чер, 2019 23:19, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:19

  jj1981ua написав:друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги?
квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)

Бывшая общага.
Свежий кап. ремонт дома это плюс.
Кирпич это плюс. Сейчас так не строят :mrgreen:
Внешний вид общаги это минус. В первую очередь если надумаете в будущем продать.
ПС Проверьте, не осталась ли там местами общага. Мож какой начальник госконторы просто крыло приватизировал.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 23:37

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.


Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.

Какие будут мысли?

Когда обуревают такие мысли - советую зайти в Оушен Плазу. Тоску как рукой снимает, и понимаешь, что квартиры с видом на Оушен не могут стоить дешевле 2К за метр.
Можно поехать в Гурамму поужинать. Но там передоз оптимизма может случиться: влезете в элитку.

А что там в этой Оушен Плазе? Никогда не был там.

Значит вы не видели "Киев Фейслесса" (с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 05:49

  investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.


Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.

Какие будут мысли?

Балашов каже, що драйв на ринках буде десь що 22-23 року, тому зараз тре кувати бабло, поки куеться, а в кiнцi цикла росту, тобто через 2 роки, тре зливати активи та виходити в кеш.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 06:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

глянув динаміку по об"єктам, які мене цікавили в Тернополі,
по всіх ціна вниз,
напр.
https://ua.m2bomber.com/obj/370179805/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaetsa-kimnata
https://ua.m2bomber.com/obj/412299832/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaetsa-kimnata

виходить, хайп лише в Києві?

Долярчик, а що місто Лева, теж на опівнашосту ціна показує?
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 чер, 2019 06:27, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 06:25

  airmax78 написав:Когда обуревают такие мысли - советую зайти в Оушен Плазу. Тоску как рукой снимает, и понимаешь, что квартиры с видом на Оушен не могут стоить дешевле 2К за метр.

От этой Плазы недалеко студ.общаги. Вот будущие киевляне и забивают этот оушен. 2К за метр для них полный миракл т.к. в кармане врятли есть больше 20$ и то родительских :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 07:07

  jj1981ua написав:друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги?
квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)

Квартира пристойна.
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 07:09

  flyman написав:глянув динаміку по об"єктам, які мене цікавили в Тернополі,
по всіх ціна вниз,
напр.
https://ua.m2bomber.com/obj/370179805/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaetsa-kimnata
https://ua.m2bomber.com/obj/412299832/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaetsa-kimnata

виходить, хайп лише в Києві?

Долярчик, а що місто Лева, теж на опівнашосту ціна показує?

Точно дешевшає в Тернополі? Можливо, то неліквід, з поганим розташуванням?

В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!
Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 чер, 2019 08:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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