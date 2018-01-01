Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 чер, 2019 07:32
Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.
Живите своим умом!
Додано: Суб 22 чер, 2019 08:24
... за крок до перевороту думок ©
... а Долярчик помітив у місті Лева наступне:
1) - новобуди так навесні позавищували ціни, що то просто лютий ппц!
- але, вже минулого і цього місяця спостерігаються по деяких будовах різні акції/розтермінування і т. п. - але ж су.ки раніше то позавищували ціни нєпадєцки, а тепер мол ми такі класні/пухнасті - беріть зі знижкою в 3-5%.....- а ріст то за останніх півтора року, якщо порівнювати мою ціну на котловані і зараз сусідський котлован(теж комфорт-класу) становить + 4-5тис.грн. на м2!!!!!
2) - якраз вчора переглядав ціни на вторинному(панельки і т. п. 80-тих) - там, теж якийсь лютий ппц, де нормальні ремонти...... але, ще щось можна вибрати менш-більш норм. по адекватній ціні... (як-не-як, а ЦО, все таки, штопорить ціни вторинки! )
.... і будь тут мудрим, і май ту кляс! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 22 чер, 2019 08:36
Можливо, таки за останні роки президентства Порошенка відбулось економічне зростання, яке не помітили зе-філи і зебіли.
Заслуга Зе- в цьому - нуль цілих, хрін десятих. За місяць президентства, крім купання в фонтані і дозволу ходити в АП без штанів - нічого від Зе- я не почув і не побачив!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 22 чер, 2019 08:41
Грівна укріпилась менш ніж на 10%, а "дорожай" вторинки біля метро за рік - на 15-20%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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