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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1238123912401241

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 07:32

  Frant написав:
В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!


Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:24

... за крок до перевороту думок ©

  flyman написав:глянув динаміку по об"єктам, які мене цікавили в Тернополі,
по всіх ціна вниз,
напр.
https://ua.m2bomber.com/obj/370179805/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaetsa-kimnata
https://ua.m2bomber.com/obj/412299832/view/flat-sell/ternopil-20-3058686/prodaetsa-kimnata

виходить, хайп лише в Києві?

Долярчик, а що місто Лева, теж на опівнашосту ціна показує?

... а Долярчик помітив у місті Лева наступне:
1) - новобуди так навесні позавищували ціни, що то просто лютий ппц!
- але, вже минулого і цього місяця спостерігаються по деяких будовах різні акції/розтермінування і т. п. - але ж су.ки раніше то позавищували ціни нєпадєцки, а тепер мол ми такі класні/пухнасті - беріть зі знижкою в 3-5%.....- а ріст то за останніх півтора року, якщо порівнювати мою ціну на котловані і зараз сусідський котлован(теж комфорт-класу) становить + 4-5тис.грн. на м2!!!!! :shock:
2) - якраз вчора переглядав ціни на вторинному(панельки і т. п. 80-тих) - там, теж якийсь лютий ппц, де нормальні ремонти...... але, ще щось можна вибрати менш-більш норм. по адекватній ціні... (як-не-як, а ЦО, все таки, штопорить ціни вторинки! )

.... і будь тут мудрим, і май ту кляс! ©®™ :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:36

  zzzzzz написав:
  Frant написав:
В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!


Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.


Можливо, таки за останні роки президентства Порошенка відбулось економічне зростання, яке не помітили зе-філи і зебіли.
Заслуга Зе- в цьому - нуль цілих, хрін десятих. За місяць президентства, крім купання в фонтані і дозволу ходити в АП без штанів - нічого від Зе- я не почув і не побачив!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 08:41

  zzzzzz написав:
  Frant написав:
В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!


Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.

Грівна укріпилась менш ніж на 10%, а "дорожай" вторинки біля метро за рік - на 15-20%.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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