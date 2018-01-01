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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 чер, 2019 07:32
Frant написав:
В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!
Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:24
... а Долярчик помітив у місті Лева наступне:
1) - новобуди так навесні позавищували ціни, що то просто лютий ппц!
- але, вже минулого і цього місяця спостерігаються по деяких будовах різні акції/розтермінування і т. п. - але ж су.ки раніше то позавищували ціни нєпадєцки, а тепер мол ми такі класні/пухнасті - беріть зі знижкою в 3-5%.....- а ріст то за останніх півтора року, якщо порівнювати мою ціну на котловані і зараз сусідський котлован(теж комфорт-класу) становить + 4-5тис.грн. на м2!!!!!
2) - якраз вчора переглядав ціни на вторинному(панельки і т. п. 80-тих) - там, теж якийсь лютий ппц, де нормальні ремонти...... але, ще щось можна вибрати менш-більш норм. по адекватній ціні... (як-не-як, а ЦО, все таки, штопорить ціни вторинки! )
.... і будь тут мудрим, і май ту кляс! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:36
zzzzzz написав: Frant написав:
В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!
Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.
Можливо, таки за останні роки президентства Порошенка відбулось економічне зростання, яке не помітили зе-філи і зебіли.
Заслуга Зе- в цьому - нуль цілих, хрін десятих. За місяць президентства, крім купання в фонтані і дозволу ходити в АП без штанів - нічого від Зе- я не почув і не побачив!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:41
zzzzzz написав: Frant написав:
В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!
Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.
Грівна укріпилась менш ніж на 10%, а "дорожай" вторинки біля метро за рік - на 15-20%.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:48
zzzzzz написав: Frant написав:
В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!
Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.
+ всеобщий оптимизм. Честный, прогрессивный президент, тарифы скоро снизят, з/п повысят. Народ в предвкушении лучшей жизни с легкостью тратит деньги, а не зажимает в ожидании ухудшения.
Справедливости ради отмечу - вопрос с безработицей в Украине рассосался.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 08:51
Frant написав:
Грівна укріпилась менш ніж на 10%, а "дорожай" вторинки біля метро за рік - на 15-20%
.
Повальное увлечение лордизмом.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:00
Frant написав:
Можливо, таки за останні роки президентства Порошенка відбулось економічне зростання
, яке не помітили зе-філи і зебіли.
Заслуга Зе- в цьому - нуль цілих, хрін десятих. За місяць президентства, крім купання в фонтані і дозволу ходити в АП без штанів - нічого від Зе- я не почув і не побачив!
Ага, экономический рост, особенно в зеленой энергетике с конскими тарифами которые убьют любой бизнес.
Произошел рост зарплат , но этот рост не подтвержден экономическим ростом, рост вызван попыткой удержать персонал от выезда за бугор.
Индекс пром. производства вырос за 4 месяца аж на 0,6% а зарплата выросла на 10% в реальном выражении.
Объем кредитов бизнеса упал за 5 месяцев на 5% . Зато выросло потреб кредитование население . Зарплаты добавили , вырос импорт, торговый баланс с каждым месяцем все хуже. Сейчас курс поддерживают заход нерезов. Но экономика не растет.
Рост ВВП происходит без роста промышленного производства.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:08
zzzzzz написав:
Ага, экономический рост, особенно в зеленой энергетике с конскими тарифами которые убьют любой бизнес.
Произошел рост зарплат , но этот рост не подтвержден экономическим ростом, рост вызван попыткой удержать персонал от выезда за бугор.
Индекс пром. производства вырос за 4 месяца аж на 0,6% а зарплата выросла на 10% в реальном выражении.
Объем кредитов бизнеса упал за 5 месяцев на 5% . Зато выросло потреб кредитование население . Зарплаты добавили , вырос импорт, торговый баланс с каждым месяцем все хуже. Сейчас курс поддерживают заход нерезов. Но экономика не растет.
Рост ВВП происходит без роста промышленного производства.
Ну так постиндустриальная модель экономики же
Деньги МВФ заменили на спекулятивный капитал нерезов.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:11
zzzzzz написав: Frant написав:
Можливо, таки за останні роки президентства Порошенка відбулось економічне зростання
, яке не помітили зе-філи і зебіли.
Заслуга Зе- в цьому - нуль цілих, хрін десятих. За місяць президентства, крім купання в фонтані і дозволу ходити в АП без штанів - нічого від Зе- я не почув і не побачив!
Ага, экономический рост, особенно в зеленой энергетике с конскими тарифами которые убьют любой бизнес.
Произошел рост зарплат , но этот рост не подтвержден экономическим ростом, рост вызван попыткой удержать персонал от выезда за бугор.
Индекс пром. производства вырос за 4 месяца аж на 0,6% а зарплата выросла на 10% в реальном выражении.
Объем кредитов бизнеса упал за 5 месяцев на 5% . Зато выросло потреб кредитование население . Зарплаты добавили , вырос импорт, торговый баланс с каждым месяцем все хуже. Сейчас курс поддерживают заход нерезов. Но экономика не растет.
Рост ВВП происходит без роста промышленного производства.
Ага, с убытков зп платят, только бы не уехали, родимые.
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airmax78
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:30
airmax78 написав:
Ага, с убытков зп платят, только бы не уехали, родимые.
На некоторых так называемых госпредприятиях вариант платить зарплату из убытков совсем не исключен судя по статистике, что они работают, но убыточны по бумагам.
А в остальном возможно за счет уменьшения нормы прибыли.
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freeze
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