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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:55
airmax78 написав:
Ага, с убытков зп платят, только бы не уехали, родимые.
Частный сектор убытки может пережить определенное время, далее начинается оптимизация ( читай увольнения персонала )
Живите своим умом!
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