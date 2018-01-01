Частный сектор убытки может пережить определенное время, далее начинается оптимизация ( читай увольнения персонала )
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Додано: Суб 22 чер, 2019 09:55
Частный сектор убытки может пережить определенное время, далее начинается оптимизация ( читай увольнения персонала )
Живите своим умом!
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:51
пф...на примере застройщиков с их поднятием прайсов убытками и не пахнет даже если по этажу наезжающим отдавать
Додано: Суб 22 чер, 2019 11:06
Как говорил О.Бендер - побольше не понятного Разгоняют цену на брехливой статистике. Скока ярдов там высяк за комуналь ? И сколько прибавится будущей зимой ? Короче фейк и скам
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