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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1239124012411242

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 09:55

  airmax78 написав:Ага, с убытков зп платят, только бы не уехали, родимые.


Частный сектор убытки может пережить определенное время, далее начинается оптимизация ( читай увольнения персонала )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:51

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ага, с убытков зп платят, только бы не уехали, родимые.


Частный сектор убытки может пережить определенное время, далее начинается оптимизация ( читай увольнения персонала )

пф...на примере застройщиков с их поднятием прайсов убытками и не пахнет даже если по этажу наезжающим отдавать
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 11:06

  zzzzzz написав:
  Frant написав:В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!

Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.

Как говорил О.Бендер - побольше не понятного :mrgreen: Разгоняют цену на брехливой статистике. Скока ярдов там высяк за комуналь ? И сколько прибавится будущей зимой ? Короче фейк и скам :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:54

  plugatyrev написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ага, с убытков зп платят, только бы не уехали, родимые.


Частный сектор убытки может пережить определенное время, далее начинается оптимизация ( читай увольнения персонала )

пф...на примере застройщиков с их поднятием прайсов убытками и не пахнет даже если по этажу наезжающим отдавать

Чому ж тоді новобуди масово зупи няються???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:56

  zzzzzz написав:
  Frant написав:Можливо, таки за останні роки президентства Порошенка відбулось економічне зростання, яке не помітили зе-філи і зебіли.
Заслуга Зе- в цьому - нуль цілих, хрін десятих. За місяць президентства, крім купання в фонтані і дозволу ходити в АП без штанів - нічого від Зе- я не почув і не побачив!

Ага, экономический рост, особенно в зеленой энергетике с конскими тарифами которые убьют любой бизнес.

Произошел рост зарплат , но этот рост не подтвержден экономическим ростом, рост вызван попыткой удержать персонал от выезда за бугор.
Индекс пром. производства вырос за 4 месяца аж на 0,6% а зарплата выросла на 10% в реальном выражении.
Объем кредитов бизнеса упал за 5 месяцев на 5% . Зато выросло потреб кредитование население . Зарплаты добавили , вырос импорт, торговый баланс с каждым месяцем все хуже. Сейчас курс поддерживают заход нерезов. Но экономика не растет.
Рост ВВП происходит без роста промышленного производства.

За обвал і бідність будут відповідати Зе- та слуги нороду.
Як там : "Кінець епохи зебідності!"
Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 чер, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:59

  UA написав:
  zzzzzz написав:
  Frant написав:
В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!


Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.

+ всеобщий оптимизм. Честный, прогрессивный президент, тарифы скоро снизят, з/п повысят. Народ в предвкушении лучшей жизни с легкостью тратит деньги, а не зажимает в ожидании ухудшения.
Справедливости ради отмечу - вопрос с безработицей в Украине рассосался.

В країнах Прибалтики безробіття зникло ще пару років назад. Виїхало багато чоловіків
Хто хоче - той працює.
Тому роботодавці змушені платити 1000 євро шоферу дальнобійнику
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:38

  UA написав:
  jj1981ua написав:друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги?
квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)

Бывшая общага.
Свежий кап. ремонт дома это плюс.
Кирпич это плюс. Сейчас так не строят :mrgreen:
Внешний вид общаги это минус. В первую очередь если надумаете в будущем продать.
ПС Проверьте, не осталась ли там местами общага. Мож какой начальник госконторы просто крыло приватизировал.

спс за коммент.
как альтернативу рассматриваю https://kmb.ua/ua/objects/zhk-ul-kibalc ... 73232-room но там входи и живи, а тут жди 2 года и делай ремонт (+40т зеленых минимум), но и результат другой
jj1981ua
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