Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Можливо, таки за останні роки президентства Порошенка відбулось економічне зростання, яке не помітили зе-філи і зебіли. Заслуга Зе- в цьому - нуль цілих, хрін десятих. За місяць президентства, крім купання в фонтані і дозволу ходити в АП без штанів - нічого від Зе- я не почув і не побачив!
Ага, экономический рост, особенно в зеленой энергетике с конскими тарифами которые убьют любой бизнес.
Произошел рост зарплат , но этот рост не подтвержден экономическим ростом, рост вызван попыткой удержать персонал от выезда за бугор. Индекс пром. производства вырос за 4 месяца аж на 0,6% а зарплата выросла на 10% в реальном выражении. Объем кредитов бизнеса упал за 5 месяцев на 5% . Зато выросло потреб кредитование население . Зарплаты добавили , вырос импорт, торговый баланс с каждым месяцем все хуже. Сейчас курс поддерживают заход нерезов. Но экономика не растет. Рост ВВП происходит без роста промышленного производства.
За обвал і бідність будут відповідати Зе- та слуги нороду. Як там : "Кінець епохи зебідності!"
Востаннє редагувалось Frant в Суб 22 чер, 2019 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав: В Києві "вторинка" дорожчає, як на дрожжах!
Думаю этот "дорожай" вызван укреплением гривны с 28 зимой до 26 летом.
+ всеобщий оптимизм. Честный, прогрессивный президент, тарифы скоро снизят, з/п повысят. Народ в предвкушении лучшей жизни с легкостью тратит деньги, а не зажимает в ожидании ухудшения. Справедливости ради отмечу - вопрос с безработицей в Украине рассосался.
В країнах Прибалтики безробіття зникло ще пару років назад. Виїхало багато чоловіків Хто хоче - той працює. Тому роботодавці змушені платити 1000 євро шоферу дальнобійнику
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
jj1981ua написав:друзья, нужен совет по поводу дома (не квартиры, а дома) https://rieltor.ua/flats-sale/view/8948859/ - 80-х годов это полный ппц и лезть туда не стоит за такие деньги? квартира, район и тд подходит (семья с 2 разнополыми детьми и 3-й в планах - нужна площадь и комнаты)
Бывшая общага. Свежий кап. ремонт дома это плюс. Кирпич это плюс. Сейчас так не строят Внешний вид общаги это минус. В первую очередь если надумаете в будущем продать. ПС Проверьте, не осталась ли там местами общага. Мож какой начальник госконторы просто крыло приватизировал.
plugatyrev написав:пф...на примере застройщиков с их поднятием прайсов убытками и не пахнет даже если по этажу наезжающим отдавать
У застройщиков всё не так просто. в 2016 году 1 куб газоблока -800 грн, в 2019 - 1400 грн. Ну и работать на стройке за 5000 -6000 грн в месяц, уже давно желающих нет. Цены повышают не потому что в ОП ломятся покупатели. Себестоимость выросла.
plugatyrev написав:пф...на примере застройщиков с их поднятием прайсов убытками и не пахнет даже если по этажу наезжающим отдавать
У застройщиков всё не так просто. в 2016 году 1 куб газоблока -800 грн, в 2019 - 1400 грн. Ну и работать на стройке за 5000 -6000 грн в месяц, уже давно желающих нет. Цены повышают не потому что в ОП ломятся покупатели. Себестоимость выросла.
я щас расплачусь. тут валенсию давеча в пример ставили. нешто в киеве уже зп как в испании платить стали ?! хочу увидеть застройщиков с железной кружкой