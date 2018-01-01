кончно скидывай, и ойро и тугрики - поддержи нашу экономику. продай еще пару-тройку квартир
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:18
Додано: Суб 22 чер, 2019 15:42
Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания
А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.
С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )
Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )
Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.
Живите своим умом!
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:02
Не думаю, что это главные причины дорожая. Если бы все было так просто, мы бы не видели такой разницы цен на котлованах: Ирпень от 11 тыс грн, Бровары от 14 тыс грн, Киев от 20 тыс грн. Ведь и строители, и газоблок, и бетон одни и те же.
Мне кажется, что основные драйверы дорожая - вернувшиеся в недвижимость спекули и рассрочки на все вкусы
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