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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1240124112421243

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:02

  UA написав:
  plugatyrev написав:пф...на примере застройщиков с их поднятием прайсов убытками и не пахнет даже если по этажу наезжающим отдавать

У застройщиков всё не так просто.
в 2016 году 1 куб газоблока -800 грн, в 2019 - 1400 грн. Ну и работать на стройке за 5000 -6000 грн в месяц, уже давно желающих нет.
Цены повышают не потому что в ОП ломятся покупатели. Себестоимость выросла.

Не думаю, что это главные причины дорожая. Если бы все было так просто, мы бы не видели такой разницы цен на котлованах: Ирпень от 11 тыс грн, Бровары от 14 тыс грн, Киев от 20 тыс грн. Ведь и строители, и газоблок, и бетон одни и те же.
Мне кажется, что основные драйверы дорожая - вернувшиеся в недвижимость спекули и рассрочки на все вкусы
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:12

  zzzzzz написав:Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания

А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.

С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )
Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )

Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.

Клятий зелений барига!
На крові робить бізнес, всюди пхає свій квартал. Дозволяє ходити в АП без штанів!
Найсумнішне, що він не розуміє, що він робить.
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:29

  zzzzzz написав:Сегодня Биткоин уже 11 тысяч, битдорожать :mrgreen:

тоже посмотрел
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:23

  zzzzzz написав:Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания

А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.

С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )
Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )

Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.

Коли, по вашому, почнеться "дешевій" КржН?
Через який час?

Або ж - до якої візуальної ознаки він прив'язаний?
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Frant
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:26

  plugatyrev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Предложили гривнедепо под 19.5% думаю доллар скидывать пока дорогой.

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

кончно скидывай, и ойро и тугрики - поддержи нашу экономику. продай еще пару-тройку квартир :)

он вам расскажет сказок
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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