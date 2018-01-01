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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 22 чер, 2019 16:02
UA написав: plugatyrev написав:
пф...на примере застройщиков с их поднятием прайсов убытками и не пахнет даже если по этажу наезжающим отдавать
У застройщиков всё не так просто.
в 2016 году 1 куб газоблока -800 грн, в 2019 - 1400 грн. Ну и работать на стройке за 5000 -6000 грн в месяц, уже давно желающих нет.
Цены повышают не потому что в ОП ломятся покупатели. Себестоимость выросла.
Не думаю, что это главные причины дорожая. Если бы все было так просто, мы бы не видели такой разницы цен на котлованах: Ирпень от 11 тыс грн, Бровары от 14 тыс грн, Киев от 20 тыс грн. Ведь и строители, и газоблок, и бетон одни и те же.
Мне кажется, что основные драйверы дорожая - вернувшиеся в недвижимость спекули и рассрочки на все вкусы
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Додано: Суб 22 чер, 2019 16:12
zzzzzz написав:
Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания
что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания
А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.
С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )
Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )
Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.
Клятий зелений барига!
На крові робить бізнес, всюди пхає свій квартал. Дозволяє ходити в АП без штанів!
Найсумнішне, що він не розуміє, що він робить.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:23
zzzzzz написав:
Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания
что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания
А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.
С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )
Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )
Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.
Коли, по вашому, почнеться "дешевій" КржН?
Через який час?
Або ж - до якої візуальної ознаки він прив'язаний?
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:26
plugatyrev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Предложили гривнедепо под 19.5% думаю доллар скидывать пока дорогой.
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
кончно скидывай, и ойро и тугрики - поддержи нашу экономику. продай еще пару-тройку квартир
он вам расскажет сказок
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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