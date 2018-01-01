zzzzzz написав:

Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что естьчто реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишьА фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.