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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 чер, 2019 20:49
moniks написав:
Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно
Нафик надо
Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
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vano80
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:59
vano80 написав: moniks написав:
Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно
Нафик надо
Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
Пупсик - по этим счётчегам прилетают зимние квиташки около 5к.гривен. Это с моей трехи ~70м2 наАбалони где плачу только я. Все остальные или льготные афганцы-менты всегда пьяные или пенсы
Пусть дорожает это шлак, продам и в Майами
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moniks
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