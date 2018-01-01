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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 чер, 2019 20:49
moniks написав:
Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно
Нафик надо
Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
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vano80
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:59
vano80 написав: moniks написав:
Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно
Нафик надо
Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
Пупсик - по этим счётчегам прилетают зимние квиташки около 5к.гривен. Это с моей трехи ~70м2 наАбалони где плачу только я. Все остальные или льготные афганцы-менты всегда пьяные, или пенсы
Пусть дорожает это шлак, продам и в "Майами"
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moniks
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Додано: Нед 23 чер, 2019 05:09
zzzzzz написав:
Сегодня Биткоин уже 11 тысяч, битдорожать
Бетховен-то каким боком к КРЖН?
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airmax78
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Додано: Нед 23 чер, 2019 07:01
vano80 написав: moniks написав:
Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно
Нафик надо
Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
Перший чи Прохожий рік назад писали, що 3к панельна хрущовська квартира "повинна" коштувати 18 000 Дол.
"Ціни на новобуди уверх, а на вторинці - униз".
А що вийшло?
Обісрались наші футуристи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 23 чер, 2019 07:03
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Сегодня Биткоин уже 11 тысяч, битдорожать
Бетховен-то каким боком к КРЖН?
Дехто з лохів вклався в біткоїн на всі помідори.
Хотів купити житло, на виручку.
Не всі вчили мат статистику і теорію ймовірностей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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