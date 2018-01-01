Додано: Нед 23 чер, 2019 08:56

Frant написав: zzzzzz написав: Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания



А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.



С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )

Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )



Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля. Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что естьчто реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишьА фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.

Коли, по вашому, почнеться "дешевій" КржН?

Через який час?

Або ж - до якої візуальної ознаки він прив'язаний? Коли, по вашому, почнеться "дешевій" КржН?Через який час?Або ж - до якої візуальної ознаки він прив'язаний?

Сейчас все на паузе. Ждут результатов перевыборов в Парламент, ну а там уже будем смотреть Будет ли реформа МВД, ГПУ, СБУ , судебная реформа...Если никаких реформ не проводить то путь один, вниз....Еще вопрос открытия рынка земли очень важен.Ну и есть внешние факторы, начнется ли стагнация мировой экономики,или пойдет в штопор. ФРС побоялись поднимать дальше ставку есть вероятность что даже на следующем заседании могут снизить . Это поддержит экономику какое-то время, но из Китая идут неоднозначные сигналы.Если систематизировать факторы по мере их значимости то можно описать так.Факторы для дорожая.1.Открытие рынка земли.2. Начало реальной борьбы с коррупцией, реформы судов, МВД, СБУ, Прокуратуры (ДБР),НАЗК.3.Мировой рост цен на экспортные товары.Факторы против дорожая.1.Высокие кредитные ставки, низкий уровень ипотечного кредитование.2.Высокий уровень коррупции.3.Прекращение притока капитала в страну.4.Выезд на заработки граждан страны.5.Долги за ЖКХ.Есть еще факторы, но я постарался перечислить самые главные в порядке убывания. Если кто-то хочет спорить о порядке расстановки то не нужно,это все субъективно.Ну вообщем как-то так.