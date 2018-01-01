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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 чер, 2019 20:49
moniks написав:
Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно
Нафик надо
Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
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vano80
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Додано: Суб 22 чер, 2019 20:59
vano80 написав: moniks написав:
Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно
Нафик надо
Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
Пупсик - по этим счётчегам прилетают зимние квиташки около 5к.гривен. Это с моей трехи ~70м2 наАбалони где плачу только я. Все остальные или льготные афганцы-менты всегда пьяные, или пенсы
Пусть дорожает это шлак, продам и в "Майами"
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moniks
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Додано: Нед 23 чер, 2019 05:09
zzzzzz написав:
Сегодня Биткоин уже 11 тысяч, битдорожать
Бетховен-то каким боком к КРЖН?
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airmax78
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Додано: Нед 23 чер, 2019 07:01
vano80 написав: moniks написав:
Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно
Нафик надо
Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
Перший чи Прохожий рік назад писали, що 3к панельна хрущовська квартира "повинна" коштувати 18 000 Дол.
"Ціни на новобуди уверх, а на вторинці - униз".
А що вийшло?
Обісрались наші футуристи.
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Додано: Нед 23 чер, 2019 07:03
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Сегодня Биткоин уже 11 тысяч, битдорожать
Бетховен-то каким боком к КРЖН?
Дехто з лохів вклався в біткоїн на всі помідори.
Хотів купити житло, на виручку.
Не всі вчили мат статистику і теорію ймовірностей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 23 чер, 2019 08:56
Frant написав: zzzzzz написав:
Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания
что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания
А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.
С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )
Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )
Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.
Коли, по вашому, почнеться "дешевій" КржН?
Через який час?
Або ж - до якої візуальної ознаки він прив'язаний?
Сейчас все на паузе. Ждут результатов перевыборов в Парламент, ну а там уже будем смотреть Будет ли реформа МВД, ГПУ, СБУ , судебная реформа...
Если никаких реформ не проводить то путь один, вниз....
Еще вопрос открытия рынка земли очень важен.
Ну и есть внешние факторы, начнется ли стагнация мировой экономики,или пойдет в штопор. ФРС побоялись поднимать дальше ставку есть вероятность что даже на следующем заседании могут снизить . Это поддержит экономику какое-то время, но из Китая идут неоднозначные сигналы.
Если систематизировать факторы по мере их значимости то можно описать так.
Факторы для дорожая.
1.Открытие рынка земли.
2. Начало реальной борьбы с коррупцией, реформы судов, МВД, СБУ, Прокуратуры (ДБР),НАЗК.
3.Мировой рост цен на экспортные товары.
Факторы против дорожая.
1.Высокие кредитные ставки, низкий уровень ипотечного кредитование.
2.Высокий уровень коррупции.
3.Прекращение притока капитала в страну.
4.Выезд на заработки граждан страны.
5.Долги за ЖКХ.
Есть еще факторы, но я постарался перечислить самые главные в порядке убывания. Если кто-то хочет спорить о порядке расстановки то не нужно,это все субъективно.Ну вообщем как-то так.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 23 чер, 2019 09:04
zzzzzz написав:
Сейчас все на паузе. Ждут результатов перевыборов в Парламент, ну а там уже будем смотреть Будет ли реформа МВД, ГПУ, СБУ , судебная реформа...
Если никаких реформ не проводить то путь один, вниз....
Еще вопрос открытия рынка земли очень важен.
Ну и есть внешние факторы, начнется ли стагнация мировой экономики,или пойдет в штопор. ФРС побоялись поднимать дальше ставку есть вероятность что даже на следующем заседании могут снизить . Это поддержит экономику какое-то время, но из Китая идут неоднозначные сигналы.
Если систематизировать факторы по мере их значимости то можно описать так.
Факторы для дорожая.
1.Открытие рынка земли.
2. Начало реальной борьбы с коррупцией, реформы судов, МВД, СБУ, Прокуратуры (ДБР),НАЗК.
3.Мировой рост цен на экспортные товары.
Факторы против дорожая.
1.Высокие кредитные ставки, низкий уровень ипотечного кредитование.
2.Высокий уровень коррупции.
3.Прекращение притока капитала в страну.
4.Выезд на заработки граждан страны.
5.Долги за ЖКХ.
Есть еще факторы, но я постарался перечислить самые главные в порядке убывания. Если кто-то хочет спорить о порядке расстановки то не нужно,это все субъективно.Ну вообщем как-то так.
Высокий уровень коррупции это всё таки фактор поддерживающий дорожай
Самый важный фактор - продолжение сотрудничества с МВФ.
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