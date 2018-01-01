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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:49

  moniks написав:Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно 8) Нафик надо :mrgreen:


Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 20:59

  vano80 написав:
  moniks написав:Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно 8) Нафик надо :mrgreen:

Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?

Пупсик - по этим счётчегам прилетают зимние квиташки около 5к.гривен. Это с моей трехи ~70м2 наАбалони где плачу только я. Все остальные или льготные афганцы-менты всегда пьяные, или пенсы :twisted: Пусть дорожает это шлак, продам и в "Майами" :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 05:09

  zzzzzz написав:Сегодня Биткоин уже 11 тысяч, битдорожать :mrgreen:

Бетховен-то каким боком к КРЖН?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 07:01

  vano80 написав:
  moniks написав:Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно 8) Нафик надо :mrgreen:


Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?

Перший чи Прохожий рік назад писали, що 3к панельна хрущовська квартира "повинна" коштувати 18 000 Дол.
"Ціни на новобуди уверх, а на вторинці - униз".


А що вийшло?
Обісрались наші футуристи.
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Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 07:03

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Сегодня Биткоин уже 11 тысяч, битдорожать :mrgreen:

Бетховен-то каким боком к КРЖН?

Дехто з лохів вклався в біткоїн на всі помідори.

Хотів купити житло, на виручку.

Не всі вчили мат статистику і теорію ймовірностей.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 08:56

  Frant написав:
  zzzzzz написав:Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания

А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.

С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )
Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )

Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.

Коли, по вашому, почнеться "дешевій" КржН?
Через який час?
Або ж - до якої візуальної ознаки він прив'язаний?


Сейчас все на паузе. Ждут результатов перевыборов в Парламент, ну а там уже будем смотреть Будет ли реформа МВД, ГПУ, СБУ , судебная реформа...
Если никаких реформ не проводить то путь один, вниз....

Еще вопрос открытия рынка земли очень важен.

Ну и есть внешние факторы, начнется ли стагнация мировой экономики,или пойдет в штопор. ФРС побоялись поднимать дальше ставку есть вероятность что даже на следующем заседании могут снизить . Это поддержит экономику какое-то время, но из Китая идут неоднозначные сигналы.
Если систематизировать факторы по мере их значимости то можно описать так.

Факторы для дорожая.
1.Открытие рынка земли.
2. Начало реальной борьбы с коррупцией, реформы судов, МВД, СБУ, Прокуратуры (ДБР),НАЗК.
3.Мировой рост цен на экспортные товары.

Факторы против дорожая.
1.Высокие кредитные ставки, низкий уровень ипотечного кредитование.
2.Высокий уровень коррупции.
3.Прекращение притока капитала в страну.
4.Выезд на заработки граждан страны.
5.Долги за ЖКХ.

Есть еще факторы, но я постарался перечислить самые главные в порядке убывания. Если кто-то хочет спорить о порядке расстановки то не нужно,это все субъективно.Ну вообщем как-то так.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:04

  zzzzzz написав:Сейчас все на паузе. Ждут результатов перевыборов в Парламент, ну а там уже будем смотреть Будет ли реформа МВД, ГПУ, СБУ , судебная реформа...
Если никаких реформ не проводить то путь один, вниз....

Еще вопрос открытия рынка земли очень важен.

Ну и есть внешние факторы, начнется ли стагнация мировой экономики,или пойдет в штопор. ФРС побоялись поднимать дальше ставку есть вероятность что даже на следующем заседании могут снизить . Это поддержит экономику какое-то время, но из Китая идут неоднозначные сигналы.
Если систематизировать факторы по мере их значимости то можно описать так.

Факторы для дорожая.
1.Открытие рынка земли.
2. Начало реальной борьбы с коррупцией, реформы судов, МВД, СБУ, Прокуратуры (ДБР),НАЗК.
3.Мировой рост цен на экспортные товары.

Факторы против дорожая.
1.Высокие кредитные ставки, низкий уровень ипотечного кредитование.
2.Высокий уровень коррупции.
3.Прекращение притока капитала в страну.
4.Выезд на заработки граждан страны.
5.Долги за ЖКХ.

Есть еще факторы, но я постарался перечислить самые главные в порядке убывания. Если кто-то хочет спорить о порядке расстановки то не нужно,это все субъективно.Ну вообщем как-то так.

Высокий уровень коррупции это всё таки фактор поддерживающий дорожай :D
Самый важный фактор - продолжение сотрудничества с МВФ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 09:21

  zzzzzz написав:
  Frant написав:
  zzzzzz написав:Весь этот типо дорожай это пыль, любой дорожай должен базироваться на фундаментальных факторах роста экономики.Пока что есть ожидания что реформы начнутся, что начнется борьба с коррупцией, откроется рынок земли. Но это всего лишь ожидания

А фундаментально долги за коммуналку только прибавились по всей стране, субсидии срезали. С злостными неплательщиками никто даже не декларирует намерение боротся в будущем , ну конечно,это же снизит рейтинг партии. А тем временем торговый баланс ухудшается, контрабас цветет, беззаконие процветает. Ну и курс 26 может легко за месяц стать 28 .... до выборов можно удержать курс админ. методами, но потом пружина расправится.

С начала года кредитование корпораций упало на 38 млрд ( -4% )
Но выросло кредитование физ.лиц. +10 млрд ( +4% )

Учитывая что большинство кредитов физ.лиц это потреб кредиты и кеш-кредиты,это стимулирует импорт, но не внутреннее производство, т.к. ипотечные кредиты это очень малая доля.

Коли, по вашому, почнеться "дешевій" КржН?
Через який час?
Або ж - до якої візуальної ознаки він прив'язаний?


Сейчас все на паузе. Ждут результатов перевыборов в Парламент, ну а там уже будем смотреть Будет ли реформа МВД, ГПУ, СБУ , судебная реформа...
Если никаких реформ не проводить то путь один, вниз....

Еще вопрос открытия рынка земли очень важен.

Ну и есть внешние факторы, начнется ли стагнация мировой экономики,или пойдет в штопор. ФРС побоялись поднимать дальше ставку есть вероятность что даже на следующем заседании могут снизить . Это поддержит экономику какое-то время, но из Китая идут неоднозначные сигналы.
Если систематизировать факторы по мере их значимости то можно описать так.

Факторы для дорожая.
1.Открытие рынка земли.
2. Начало реальной борьбы с коррупцией, реформы судов, МВД, СБУ, Прокуратуры (ДБР),НАЗК.
3.Мировой рост цен на экспортные товары.

Факторы против дорожая.
1.Высокие кредитные ставки, низкий уровень ипотечного кредитование.
2.Высокий уровень коррупции.
3.Прекращение притока капитала в страну.
4.Выезд на заработки граждан страны.
5.Долги за ЖКХ.

Есть еще факторы, но я постарался перечислить самые главные в порядке убывания. Если кто-то хочет спорить о порядке расстановки то не нужно,это все субъективно.Ну вообщем как-то так.

Загалом так, тiльки, тяжко сказати, корупцiя в +, чи -.
Аналогiчно з заробiтчанами. На ЗУ тут така заробiтчанська тема: вкладати зароблене в "палаци" та iх ремонт.
Загалом в нас маржинальна економiка, яка в першу чергу реагуе на глобальну економiку, почнеться чергова глобальна криза, в нас вона зачепить досить сильно.

Щодо ставки ФРС, нижче вона, нижче номiнальний % по зовнiшнiм запозиченням, можна перекридитуватися на кращих умовах.

Я бiльше схиляюсь до того, що висхiдний тренд триватиме ще 2-3 роки.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:00

Я бiльше схиляюсь до того, що висхiдний тренд триватиме ще 2-3 роки.[/quote]
весьма смелое заявление.
Национальный банк (НБУ) отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений, чтобы упростить ведение бизнеса в Украине.

Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня. А поступления, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже, уточняет регулятор.
думаю что дорожай таки будет. только на валютном рынке. и не в сентябре как обычно
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:06

  plugatyrev написав:
Я бiльше схиляюсь до того, що висхiдний тренд триватиме ще 2-3 роки.

весьма смелое заявление.
Национальный банк (НБУ) отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений, чтобы упростить ведение бизнеса в Украине.

Норма, которая обязывает предпринимателей продавать 30% валютной выручки на межбанковском валютном рынке, перестанет действовать с 20 июня. А поступления, зачисленные на их распределительные счета в течение 19 июня, уже не подлежат обязательной продаже, уточняет регулятор.
думаю что дорожай таки будет. только на валютном рынке. и не в сентябре как обычно

навряд чи, так як НБУ писав, що 90% валюти все одно потiм переводять в грн., так що потреба в обов"язкому продажу iнвалюти сама по собi вiдпала, продають без примусу.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 23 чер, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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