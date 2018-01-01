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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1243124412451246>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 174
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
26
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:06

  UA написав:Высокий уровень коррупции это всё таки фактор поддерживающий дорожай :D
Самый важный фактор - продолжение сотрудничества с МВФ.


Высокий уровень коррупции поддерживает доржай только в узком киевском элитном сегменте.
Но при этом из-за той же самой коррупции Украина лишена возможности привлекать дешевое фондирование за рубежом, из-за той же самой коррупции большинство иностранных банковских групп свалило из Украины.
А вообще надо смотреть на кредитный рейтинг страны.
С таким кредитным рейтингом как сейчас говорить о каком-то дорожае не уместно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:09

  zzzzzz написав:
  UA написав:Высокий уровень коррупции это всё таки фактор поддерживающий дорожай :D
Самый важный фактор - продолжение сотрудничества с МВФ.


Высокий уровень коррупции поддерживает доржай только в узком киевском элитном сегменте.
Но при этом из-за той же самой коррупции Украина лишена возможности привлекать дешевое фондирование за рубежом, из-за той же самой коррупции большинство иностранных банковских групп свалило из Украины.
А вообще надо смотреть на кредитный рейтинг страны.
С таким кредитным рейтингом как сейчас говорить о каком-то дорожае не уместно.

хочу заперечити, я таке поняття в макроекономiстiв, як "friction", тобто "тертя", та пов"язанi транзакцiйнi витрати.
Корупцiя веде до ix зменшення.
Якщо робити все згiдно законiв, то може вийти "iталiйська забастовка".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:20

flyman
Да кому мы нужны с нашими "зимбабвийсками" нравами и понятиями.
А еще мне очень странно слышать рассуждения что коррупция ведет к дорожаю. А при снижении коррупции что, будет дешевей ? В таком случае почему в странах с низким уровнем коррупции высокий уровень жизни и высокие цены на жилье ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:23

Вот почитайте о переделе рынка с усилением влияния нового смотрящего по Киеву - Вавриша.
http://nashigroshi.org/2019/06/23/dilia ... 3y1fY88At8

Юрий Николов

Выборы однозначно перестают быть томными. Тот самый Вавриш, которому еще Порошенко откатывал 3% Рыбальского острова за перевод земли под жилую застройку, также при бывшем президенте подсуетил документы на застройку земли завода "Арсенал" для микитасевского "Укрбуда". Но вот к власти пришел личный друг Вавриша Андрей Богдан, и застройщиком куска "Арсенала" оказался не Микитась, а землячка Вавриша, на которую он уже давно вешает свои фирмы. Так что когда увидите, что вместо завода "Арсенал" торчит новая высотка, знайте - это символ новой власти. Прямо невероятную скорость переобувания зафиксила Iryna Sharpinska(((


А еще Вавриш ведет на выборы своего человека - Анну Бондарь по 220 округу , как раз это территория Рыбальского.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:25

  zzzzzz написав:flyman
Да кому мы нужны с нашими "зимбабвийсками" нравами и понятиями.
А еще мне очень странно слышать рассуждения что коррупция ведет к дорожаю. А при снижении коррупции что, будет дешевей ? В таком случае почему в странах с низким уровнем коррупции высокий уровень жизни и высокие цены на жилье ?

трохи не так, а "в краiнах з Римським правом ( романо-германске та англосаксонське) та протестанською вiрою".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:34

flyman
По праву не хочу углубляться в детали. У нас даже те которые есть законы не выполняются.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:42

  flyman написав:
  zzzzzz написав:flyman
Да кому мы нужны с нашими "зимбабвийсками" нравами и понятиями.
А еще мне очень странно слышать рассуждения что коррупция ведет к дорожаю. А при снижении коррупции что, будет дешевей ? В таком случае почему в странах с низким уровнем коррупции высокий уровень жизни и высокие цены на жилье ?

трохи не так, а "в краiнах з Римським правом ( романо-германске та англосаксонське) та протестанською вiрою".

Ю.Корея, Япония, Сингапур, Тайвань...? Ну и все кто прислуживают госдепу.

Богатых православных стран действительно не встречается.

ПС. Знаете почему российское ТВ перестало поднимать тему оккупации Ирака?
Зарплата преподавателя ВУЗа в Ираке около 4000 у.е.
Школьный учитель 2500 у.е.
Всего то "дружественный" режим сместили.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:06

  flyman написав:
  investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.


Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.

Какие будут мысли?

Балашов каже, що драйв на ринках буде десь що 22-23 року, тому зараз тре кувати бабло, поки куеться, а в кiнцi цикла росту, тобто через 2 роки, тре зливати активи та виходити в кеш.


Я тоже смотрел его лекцию . 1-2 года назад .

Есть новое видео про это ?
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:11

zzzzzz

Ставка кредитования у нас не может быть маленькая. При Ющенко было 14-17%. В Швейцарских франках 6-9%.

Мы должны накопить зерервы как Россия 300-500лярдов доллара .

Если ставка будет маленькая, то будет гиперинфляция.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:14

  moniks написав:
  vano80 написав:
  moniks написав:Час назад на ТВ озвучили 70млрд.грн. за апрель. Списать такое не возможно. А взыскать - понятно куда пойдут цены на старый бЭтон без счетчиков тепла (почти весь фонд наАбалони и не только). Кто не тупит уже скидаваЮт - но поздно 8) Нафик надо :mrgreen:

Да ладно, счетчики домовые есть. Напомни, не ты ли хотел показать треху бпс наабалони по пиисят и обломался?

Пупсик - по этим счётчегам прилетают зимние квиташки около 5к.гривен. Это с моей трехи ~70м2 наАбалони где плачу только я. Все остальные или льготные афганцы-менты всегда пьяные, или пенсы :twisted: Пусть дорожает это шлак, продам и в "Майами" :mrgreen:


Не знаю что там у тебя за счетчики, но у меня на глазах, оболонь-дарница зимой выходит где-то до 30 грн метр. Это по максимуму. И даже 2500 за отопление, при средней в столице 10000 на нос (такая же статистика, да?), не в состоянии заплатить? :mrgreen:
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