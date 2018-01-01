Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Высокий уровень коррупции это всё таки фактор поддерживающий дорожай Самый важный фактор - продолжение сотрудничества с МВФ.
Высокий уровень коррупции поддерживает доржай только в узком киевском элитном сегменте. Но при этом из-за той же самой коррупции Украина лишена возможности привлекать дешевое фондирование за рубежом, из-за той же самой коррупции большинство иностранных банковских групп свалило из Украины. А вообще надо смотреть на кредитный рейтинг страны. С таким кредитным рейтингом как сейчас говорить о каком-то дорожае не уместно.
UA написав:Высокий уровень коррупции это всё таки фактор поддерживающий дорожай Самый важный фактор - продолжение сотрудничества с МВФ.
Высокий уровень коррупции поддерживает доржай только в узком киевском элитном сегменте. Но при этом из-за той же самой коррупции Украина лишена возможности привлекать дешевое фондирование за рубежом, из-за той же самой коррупции большинство иностранных банковских групп свалило из Украины. А вообще надо смотреть на кредитный рейтинг страны. С таким кредитным рейтингом как сейчас говорить о каком-то дорожае не уместно.
хочу заперечити, я таке поняття в макроекономiстiв, як "friction", тобто "тертя", та пов"язанi транзакцiйнi витрати. Корупцiя веде до ix зменшення. Якщо робити все згiдно законiв, то може вийти "iталiйська забастовка".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman Да кому мы нужны с нашими "зимбабвийсками" нравами и понятиями. А еще мне очень странно слышать рассуждения что коррупция ведет к дорожаю. А при снижении коррупции что, будет дешевей ? В таком случае почему в странах с низким уровнем коррупции высокий уровень жизни и высокие цены на жилье ?
Выборы однозначно перестают быть томными. Тот самый Вавриш, которому еще Порошенко откатывал 3% Рыбальского острова за перевод земли под жилую застройку, также при бывшем президенте подсуетил документы на застройку земли завода "Арсенал" для микитасевского "Укрбуда". Но вот к власти пришел личный друг Вавриша Андрей Богдан, и застройщиком куска "Арсенала" оказался не Микитась, а землячка Вавриша, на которую он уже давно вешает свои фирмы. Так что когда увидите, что вместо завода "Арсенал" торчит новая высотка, знайте - это символ новой власти. Прямо невероятную скорость переобувания зафиксила Iryna Sharpinska(((
А еще Вавриш ведет на выборы своего человека - Анну Бондарь по 220 округу , как раз это территория Рыбальского.
zzzzzz написав:flyman Да кому мы нужны с нашими "зимбабвийсками" нравами и понятиями. А еще мне очень странно слышать рассуждения что коррупция ведет к дорожаю. А при снижении коррупции что, будет дешевей ? В таком случае почему в странах с низким уровнем коррупции высокий уровень жизни и высокие цены на жилье ?
трохи не так, а "в краiнах з Римським правом ( романо-германске та англосаксонське) та протестанською вiрою".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:flyman Да кому мы нужны с нашими "зимбабвийсками" нравами и понятиями. А еще мне очень странно слышать рассуждения что коррупция ведет к дорожаю. А при снижении коррупции что, будет дешевей ? В таком случае почему в странах с низким уровнем коррупции высокий уровень жизни и высокие цены на жилье ?
трохи не так, а "в краiнах з Римським правом ( романо-германске та англосаксонське) та протестанською вiрою".
Ю.Корея, Япония, Сингапур, Тайвань...? Ну и все кто прислуживают госдепу.
Богатых православных стран действительно не встречается.
ПС. Знаете почему российское ТВ перестало поднимать тему оккупации Ирака? Зарплата преподавателя ВУЗа в Ираке около 4000 у.е. Школьный учитель 2500 у.е. Всего то "дружественный" режим сместили.