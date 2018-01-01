Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.
Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.
Какие будут мысли?
Балашов каже, що драйв на ринках буде десь що 22-23 року, тому зараз тре кувати бабло, поки куеться, а в кiнцi цикла росту, тобто через 2 роки, тре зливати активи та виходити в кеш.
Я тоже смотрел его лекцию . 1-2 года назад .
Есть новое видео про это ?
я лише недавно побачив то вiдео, воно десь за 2017 +- р
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Довольно часто обвал связывают с действиями американского финансиста Джорджа Сороса.[3][4][5] Якобы за несколько лет до этого он спланировал операцию, скупал фунты стерлингов небольшими партиями, а затем, используя сформированные валютные резервы, 15 сентября фонд Джорджа Сороса «Квантум» одномоментно продал около 5 млрд фунтов в обмен на 15 млрд немецких марок по курсу 2,82 GBP/DEM. Цена фунта стерлингов устремилась вниз. Последующая обратная покупка подешевевших фунтов через день позволила Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, 1—1,5 млрд долларов.
Эти утверждения содержат в себе ряд противоречий. Простой расчёт показывает, что 1 млрд долларов составляет около 568 млн фунтов (при цене после падения 1,76 GBP/USD имеем 1000 млн / 1,76 = 568,18). Чтобы получить прибыль порядка 1 млрд долларов на обороте 15 млрд немецких марок, цена должна была бы снизиться с 2,82 до 2,548 (15000/2,548 — 15000/2,82 = 567,82 млн фунтов). Но такая цена была достигнута лишь 22 сентября, а не 16-го, то есть сделка должна была бы продолжаться почти неделю, а не 1 день, либо в сделке нужно было задействовать многим больше, чем 5 млрд фунтов. Однако сам Сорос впоследствии признавал, что «Имея акций на семь миллиардов, мы довели объем сделок до десяти миллиардов долларов. Это в полтора раза превосходило сумму всех активов фонда»[2]. Десять миллиардов долларов соответствуют 5 миллиардам фунтов стерлингов по цене до девальвации.
Внимательное сопоставление графика котировок фунта стерлингов относительно немецкой марки с графиком котировок фунта стерлингов относительно доллара США показывает, что реальное обесценивание фунта началось за неделю до сделок Сороса — с 9 сентября фунт начал стремительно дешеветь относительно доллара. Падение фунта стерлингов относительно доллара США 16 сентября 1992 года было значительно сильнее (почти в 2 раза в процентном измерении, см. графики котировок), хотя легендарная сделка Сороса не относилась к рынку фунт/доллар[4][2]. Просто в силу ряда причин (членство Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства) Банк Англии стремился удержать паритет именно к немецкой марке. В то же время из-за перекоса в доходности, в том числе при размещении депозитов, германский валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. Спекулянты целую неделю присматривались и анализировали действия английского правительства, которое брало всё новые и новые займы у Германии. Сорос беседовал с Гельмутом Шлезингером, президентом Бундесбанка, и выяснил, что понижение учётных ставок Германия не планирует[2]. Когда стало очевидным, что правительству курс удержать не удастся, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов. Сорос был одним из таких спекулянтов, крупным, но не единственным[2].
При этом операции Сороса были сложнее спекуляции фунтами. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене. Сорос покупал немецкие и французские облигации и продавал акции. Во всех этих операциях Сорос пользовался значительным кредитом[2].
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 23 чер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
UA написав:Высокий уровень коррупции это всё таки фактор поддерживающий дорожай Самый важный фактор - продолжение сотрудничества с МВФ.
Высокий уровень коррупции поддерживает доржай только в узком киевском элитном сегменте. Но при этом из-за той же самой коррупции Украина лишена возможности привлекать дешевое фондирование за рубежом, из-за той же самой коррупции большинство иностранных банковских групп свалило из Украины. А вообще надо смотреть на кредитный рейтинг страны. С таким кредитным рейтингом как сейчас говорить о каком-то дорожае не уместно.
А він - має місце! Причому - потужний дорожай, рівня 2002-2006 років.
Фейслесарі пишуть, що у нас взагалі все чудово. Скоро доженемо Америку за ВвП і рівнем життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ничего не смешалось , банк Англии не смог держать ставку и девальвовал в 2-3 раза валюту . И ставку поднял более 15%.
Потому что экономика Англии была слабая . А Вы хотите держать низкую ставку в Украине.
Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой.
— Роберт Слейтер Сорос: Жизнь , деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора[
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/ Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
zzzzzz написав:flyman Да кому мы нужны с нашими "зимбабвийсками" нравами и понятиями. А еще мне очень странно слышать рассуждения что коррупция ведет к дорожаю. А при снижении коррупции что, будет дешевей ? В таком случае почему в странах с низким уровнем коррупции высокий уровень жизни и высокие цены на жилье ?
трохи не так, а "в краiнах з Римським правом ( романо-германске та англосаксонське) та протестанською вiрою".
Ю.Корея, Япония, Сингапур, Тайвань...? Ну и все кто прислуживают госдепу.
Богатых православных стран действительно не встречается.
ПС. Знаете почему российское ТВ перестало поднимать тему оккупации Ирака? Зарплата преподавателя ВУЗа в Ираке около 4000 у.е. Школьный учитель 2500 у.е. Всего то "дружественный" режим сместили.
Зе- і Зе-команда також обіцяли укро-вчителям ЗП 2000 Дол/міс. І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців