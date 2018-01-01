RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1243124412451246

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:14

  proftpd66 написав:zzzzzz

Ставка кредитования у нас не может быть маленькая. При Ющенко было 14-17%. В Швейцарских франках 6-9%.

Мы должны накопить зерервы как Россия 300-500лярдов доллара .

Если ставка будет маленькая, то будет гиперинфляция.


Почитайте
https://www.facebook.com/vladyslav.rash ... 5392148580
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33730
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3305 раз.
Подякували: 6696 раз.
 
Профіль
20
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:24

  zzzzzz написав:
  proftpd66 написав:zzzzzz

Ставка кредитования у нас не может быть маленькая. При Ющенко было 14-17%. В Швейцарских франках 6-9%.

Мы должны накопить зерервы как Россия 300-500лярдов доллара .

Если ставка будет маленькая, то будет гиперинфляция.


Почитайте
https://www.facebook.com/vladyslav.rash ... 5392148580


Спасибо. Не согласен .
В 2014 говорят что ошибка была из-за низкой ставки и золотовалютные резервные сгорели . А Вы этотите 5%?

Если будет 5%, может брать кредиты в гривны и вкладывать в акции США под 10-15% или в Турцию гос облигации 25%.

Там делал Баффет в 19991 году , бред кредиты в Великобритании и она развалилась .
Сейчас найду ссылку .
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 22.12.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:29

  proftpd66 написав:
  flyman написав:
  investorkiev написав:С 20 марта 2018 года из Украины на заработки уехало более 1,3 млн. человек. Каждую минуту количество трудовых мигрантов увеличивается на 2.


Что то идея обрастать квартирами в стране, где через 30 лет будет в 2 раза меньше народу уже не кажется такой привлекательной.

Какие будут мысли?

Балашов каже, що драйв на ринках буде десь що 22-23 року, тому зараз тре кувати бабло, поки куеться, а в кiнцi цикла росту, тобто через 2 роки, тре зливати активи та виходити в кеш.


Я тоже смотрел его лекцию . 1-2 года назад .

Есть новое видео про это ?

я лише недавно побачив то вiдео, воно десь за 2017 +- р
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15729
З нами з: 09.03.14
Подякував: 931 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:30

zzzzzz

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7% ... 0%B0_(1992)

Извините, не Баффет, а Сорос

Довольно часто обвал связывают с действиями американского финансиста Джорджа Сороса.[3][4][5] Якобы за несколько лет до этого он спланировал операцию, скупал фунты стерлингов небольшими партиями, а затем, используя сформированные валютные резервы, 15 сентября фонд Джорджа Сороса «Квантум» одномоментно продал около 5 млрд фунтов в обмен на 15 млрд немецких марок по курсу 2,82 GBP/DEM. Цена фунта стерлингов устремилась вниз. Последующая обратная покупка подешевевших фунтов через день позволила Джорджу Соросу заработать, по разным оценкам, 1—1,5 млрд долларов.

Эти утверждения содержат в себе ряд противоречий. Простой расчёт показывает, что 1 млрд долларов составляет около 568 млн фунтов (при цене после падения 1,76 GBP/USD имеем 1000 млн / 1,76 = 568,18). Чтобы получить прибыль порядка 1 млрд долларов на обороте 15 млрд немецких марок, цена должна была бы снизиться с 2,82 до 2,548 (15000/2,548 — 15000/2,82 = 567,82 млн фунтов). Но такая цена была достигнута лишь 22 сентября, а не 16-го, то есть сделка должна была бы продолжаться почти неделю, а не 1 день, либо в сделке нужно было задействовать многим больше, чем 5 млрд фунтов. Однако сам Сорос впоследствии признавал, что «Имея акций на семь миллиардов, мы довели объем сделок до десяти миллиардов долларов. Это в полтора раза превосходило сумму всех активов фонда»[2]. Десять миллиардов долларов соответствуют 5 миллиардам фунтов стерлингов по цене до девальвации.

Внимательное сопоставление графика котировок фунта стерлингов относительно немецкой марки с графиком котировок фунта стерлингов относительно доллара США показывает, что реальное обесценивание фунта началось за неделю до сделок Сороса — с 9 сентября фунт начал стремительно дешеветь относительно доллара. Падение фунта стерлингов относительно доллара США 16 сентября 1992 года было значительно сильнее (почти в 2 раза в процентном измерении, см. графики котировок), хотя легендарная сделка Сороса не относилась к рынку фунт/доллар[4][2]. Просто в силу ряда причин (членство Великобритании в европейской валютной системе с установленными валютными коридорами, недавно прошедшие парламентские выборы, снижение уровня промышленного производства) Банк Англии стремился удержать паритет именно к немецкой марке. В то же время из-за перекоса в доходности, в том числе при размещении депозитов, германский валютный рынок стал более привлекательным, чем английский. Спекулянты целую неделю присматривались и анализировали действия английского правительства, которое брало всё новые и новые займы у Германии. Сорос беседовал с Гельмутом Шлезингером, президентом Бундесбанка, и выяснил, что понижение учётных ставок Германия не планирует[2]. Когда стало очевидным, что правительству курс удержать не удастся, спекулянты бросились продавать фунты стерлингов. Сорос был одним из таких спекулянтов, крупным, но не единственным[2].

При этом операции Сороса были сложнее спекуляции фунтами. Он продавал и другие слабые европейские валюты. На 500 миллионов долларов Сорос купил акции английских компаний, потому что после девальвации английской валюты они должны были вырасти в цене. Сорос покупал немецкие и французские облигации и продавал акции. Во всех этих операциях Сорос пользовался значительным кредитом[2].
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 23 чер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 22.12.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:30

proftpd66
У вас все смешалось.
Какое-то линейное представление.
Всегда у любой паники есть много факторов. Если влияние оказывает 1 фактор, с ним легко борются.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33730
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3305 раз.
Подякували: 6696 раз.
 
Профіль
20
2
2
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:31

  zzzzzz написав:
  UA написав:Высокий уровень коррупции это всё таки фактор поддерживающий дорожай :D
Самый важный фактор - продолжение сотрудничества с МВФ.


Высокий уровень коррупции поддерживает доржай только в узком киевском элитном сегменте.
Но при этом из-за той же самой коррупции Украина лишена возможности привлекать дешевое фондирование за рубежом, из-за той же самой коррупции большинство иностранных банковских групп свалило из Украины.
А вообще надо смотреть на кредитный рейтинг страны.
С таким кредитным рейтингом как сейчас говорить о каком-то дорожае не уместно.

А він - має місце!
Причому - потужний дорожай, рівня 2002-2006 років.

Фейслесарі пишуть, що у нас взагалі все чудово.
Скоро доженемо Америку за ВвП і рівнем життя.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20106
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:33

zzzzzz

Ничего не смешалось , банк Англии не смог держать ставку и девальвовал в 2-3 раза валюту . И ставку поднял более 15%.

Потому что экономика Англии была слабая . А Вы хотите держать низкую ставку в Украине.

Многие сорвали куш на падении фунта, но их прибыли остались в тени. Пол Тюдор Джонс или Брюс Ковнер из «Кэкстон корпорейшн» были в числе выигравших главный приз: первый заработал 250, второй примерно 300 млн долларов. Ведущие американские банки, активно оперирующие иностранной валютой, особенно «Сити-корп», «Дж. П. Морган энд Ко» и «Кэмикл Бэнк», тоже остались довольны. Всего же за третий квартал банки заработали дополнительно 800 млн долларов на торговле иностранной валютой.

— Роберт Слейтер Сорос: Жизнь , деятельность и деловые секреты величайшего в мире инвестора[

https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 774
З нами з: 22.12.16
Подякував: 82 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:34

  UA написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:flyman
Да кому мы нужны с нашими "зимбабвийсками" нравами и понятиями.
А еще мне очень странно слышать рассуждения что коррупция ведет к дорожаю. А при снижении коррупции что, будет дешевей ? В таком случае почему в странах с низким уровнем коррупции высокий уровень жизни и высокие цены на жилье ?

трохи не так, а "в краiнах з Римським правом ( романо-германске та англосаксонське) та протестанською вiрою".

Ю.Корея, Япония, Сингапур, Тайвань...? Ну и все кто прислуживают госдепу.

Богатых православных стран действительно не встречается.

ПС. Знаете почему российское ТВ перестало поднимать тему оккупации Ирака?
Зарплата преподавателя ВУЗа в Ираке около 4000 у.е.
Школьный учитель 2500 у.е.
Всего то "дружественный" режим сместили.

Зе- і Зе-команда також обіцяли укро-вчителям ЗП 2000 Дол/міс. І що?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20106
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:Зарплата преподавателя ВУЗа в Ираке около 4000 у.е.
Школьный учитель 2500 у.е.
Всего то "дружественный" режим сместили.


Если в Ираке так хорошо, зачем нам идти в Европу, обрезаемся и вперед.
Но у меня есть сомнения.
freeze
4
 
Повідомлень: 11919
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3584 раз.
Подякували: 5224 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 12:15

  Frant написав:А він - має місце!
Причому - потужний дорожай, рівня 2002-2006 років.

Фейслесарі пишуть, що у нас взагалі все чудово.
Скоро доженемо Америку за ВвП і рівнем життя.


В 2002-2006 росли цены на экспортируемую продукцию + был мощный заход инвестиций в страну, сейчас нет ни первого ни второго. Есть только ожидания второго.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 33730
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3305 раз.
Подякували: 6696 раз.
 
Профіль
20
2
2
  #<1 ... 1243124412451246
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2, vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1466, 1467, 1468
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14675 2409003
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 чер, 2019 12:59
vitaliian
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181133
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 64506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron