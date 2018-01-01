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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2019 13:28
Frant написав:
В країнах Прибалтики безробіття зникло ще пару років назад. Виїхало багато чоловіків
Хто хоче - той працює.
Тому роботодавці змушені платити 1000 євро шоферу дальнобійнику
Нет таких стран - Прибалтики, они очень не любят этот совковый термин. Отвыкайте. И зарплаты разные. В Латвии и 500 евро за счастье многим
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Mazay256
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