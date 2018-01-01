Нет таких стран - Прибалтики, они очень не любят этот совковый термин. Отвыкайте. И зарплаты разные. В Латвии и 500 евро за счастье многим
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Додано: Нед 23 чер, 2019 13:28
Нет таких стран - Прибалтики, они очень не любят этот совковый термин. Отвыкайте. И зарплаты разные. В Латвии и 500 евро за счастье многим
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:30
Сомнения, что может не отрасти после обрезания?
Ирак это американская колония (страна была официально оккупирована США) и Европа тут ни к чему.
Реальный рост РН в Басре и Багдаде, затмит самые оптимистические ожидания:
ЗП в Ираке
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:42
Тю, так это ж зарплаты белых людей, из оккупационной администрации, которые не поедут за 300$ управлять арабами.
Сколько зарабатывает продавщица в местном АТБ? Багдадский плиточник? Таксист?
У нас учитель в какой нибудь PSI тоже 2-3 куе минимум получает, особенно экспат
Додано: Нед 23 чер, 2019 16:16
Белый человек в Ираке от 15 000 у.е в месяц просит.
Белый человек в Ираке на работе:
Трайбека нарядись в паранджу и в Багдад на разведку, на предмет развития лордизма
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