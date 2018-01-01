RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1244124512461247

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 13:28

  Frant написав:В країнах Прибалтики безробіття зникло ще пару років назад. Виїхало багато чоловіків
Хто хоче - той працює.
Тому роботодавці змушені платити 1000 євро шоферу дальнобійнику


Нет таких стран - Прибалтики, они очень не любят этот совковый термин. Отвыкайте. И зарплаты разные. В Латвии и 500 евро за счастье многим
Mazay256
 
Повідомлень: 407
З нами з: 15.06.16
Подякував: 106 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:30

  freeze написав:Если в Ираке так хорошо, зачем нам идти в Европу, обрезаемся и вперед.
Но у меня есть сомнения.

Сомнения, что может не отрасти после обрезания? :mrgreen:
Ирак это американская колония (страна была официально оккупирована США) и Европа тут ни к чему.
Реальный рост РН в Басре и Багдаде, затмит самые оптимистические ожидания:
http://www.aif.ru/realty/city/samyy_vys ... it_v_irake
ЗП в Ираке
http://www.zarplatymira.ru/dohod/iraq-uroven-zarplat
UA
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 19.07.08
Подякував: 442 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:42

  UA написав:
  freeze написав:Если в Ираке так хорошо, зачем нам идти в Европу, обрезаемся и вперед.
Но у меня есть сомнения.

Сомнения, что может не отрасти после обрезания? :mrgreen:
Ирак это американская колония (страна была официально оккупирована США) и Европа тут ни к чему.
Реальный рост РН в Басре и Багдаде, затмит самые оптимистические ожидания:
http://www.aif.ru/realty/city/samyy_vys ... it_v_irake
ЗП в Ираке
http://www.zarplatymira.ru/dohod/iraq-uroven-zarplat


Тю, так это ж зарплаты белых людей, из оккупационной администрации, которые не поедут за 300$ управлять арабами.

Сколько зарабатывает продавщица в местном АТБ? Багдадский плиточник? Таксист?

У нас учитель в какой нибудь PSI тоже 2-3 куе минимум получает, особенно экспат
investorkiev
 
Повідомлень: 449
З нами з: 06.03.19
Подякував: 22 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:16

  investorkiev написав:
  UA написав:
Тю, так это ж зарплаты белых людей, из оккупационной администрации, которые не поедут за 300$ управлять арабами.

Сколько зарабатывает продавщица в местном АТБ? Багдадский плиточник? Таксист?

У нас учитель в какой нибудь PSI тоже 2-3 куе минимум получает, особенно экспат


Белый человек в Ираке от 15 000 у.е в месяц просит.
Белый человек в Ираке на работе:
https://www.youtube.com/watch?v=8Y7_xC0fqeM

Трайбека нарядись в паранджу и в Багдад на разведку, на предмет развития лордизма :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 4232
З нами з: 19.07.08
Подякував: 442 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1244124512461247
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1466, 1467, 1468
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
14679 2409347
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 чер, 2019 16:32
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 181138
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 64534
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.