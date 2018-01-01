Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2019 15:42
Тю, так это ж зарплаты белых людей, из оккупационной администрации, которые не поедут за 300$ управлять арабами.
Сколько зарабатывает продавщица в местном АТБ? Багдадский плиточник? Таксист?
У нас учитель в какой нибудь PSI тоже 2-3 куе минимум получает, особенно экспат
investorkiev
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Додано: Нед 23 чер, 2019 16:16
investorkiev написав: UA написав:
Тю, так это ж зарплаты белых людей, из оккупационной администрации, которые не поедут за 300$ управлять арабами.
Сколько зарабатывает продавщица в местном АТБ? Багдадский плиточник? Таксист?
У нас учитель в какой нибудь PSI тоже 2-3 куе минимум получает, особенно экспат
Белый человек в Ираке от 15 000 у.е в месяц просит.
Белый человек в Ираке на работе:
https://www.youtube.com/watch?v=8Y7_xC0fqeM
Трайбека нарядись в паранджу и в Багдад на разведку, на предмет развития лордизма
UA
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Додано: Нед 23 чер, 2019 16:56
Faceless
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