Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Итого, уменьшение регуляторного влияния государства, наряду с рыночными причинами спровоцировало строительный бум. Давно задаюсь себе вопросом - почему в Европе недвижимость такая дорогая, по отношению даже к их доходам (например тот же Лондон)??? Рабочая сила дороже - ОК, но ведь материалы не в 10 раз дороже там !?
Итого, уменьшение регуляторного влияния государства, наряду с рыночными причинами спровоцировало строительный бум. Давно задаюсь себе вопросом - почему в Европе недвижимость такая дорогая, по отношению даже к их доходам (например тот же Лондон)??? Рабочая сила дороже - ОК, но ведь материалы не в 10 раз дороже там !?
ну Вы как малый ребенок... про локэйшн...не слыхали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.
барабашов написав:Прохожий Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.
В данном контексте локейшн=Лондон В ипенях Англии можно найти ГОРАЗДО дешевле но хотят Лондон
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский