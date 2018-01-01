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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1244124512461247

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 15:42

  UA написав:
  freeze написав:Если в Ираке так хорошо, зачем нам идти в Европу, обрезаемся и вперед.
Но у меня есть сомнения.

Сомнения, что может не отрасти после обрезания? :mrgreen:
Ирак это американская колония (страна была официально оккупирована США) и Европа тут ни к чему.
Реальный рост РН в Басре и Багдаде, затмит самые оптимистические ожидания:
http://www.aif.ru/realty/city/samyy_vys ... it_v_irake
ЗП в Ираке
http://www.zarplatymira.ru/dohod/iraq-uroven-zarplat


Тю, так это ж зарплаты белых людей, из оккупационной администрации, которые не поедут за 300$ управлять арабами.

Сколько зарабатывает продавщица в местном АТБ? Багдадский плиточник? Таксист?

У нас учитель в какой нибудь PSI тоже 2-3 куе минимум получает, особенно экспат
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:16

  investorkiev написав:
  UA написав:
Тю, так это ж зарплаты белых людей, из оккупационной администрации, которые не поедут за 300$ управлять арабами.

Сколько зарабатывает продавщица в местном АТБ? Багдадский плиточник? Таксист?

У нас учитель в какой нибудь PSI тоже 2-3 куе минимум получает, особенно экспат


Белый человек в Ираке от 15 000 у.е в месяц просит.
Белый человек в Ираке на работе:
https://www.youtube.com/watch?v=8Y7_xC0fqeM

Трайбека нарядись в паранджу и в Багдад на разведку, на предмет развития лордизма :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 16:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ua/news/-/45129 ... nishym-nbu
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:42

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/451294/zhytlo-v-ukrayini-staye-dostupnishym-nbu

Предполагаю что в Департаменте Статистики НБУ - старые тётки которого сидят на пр.Науки у вас работают родственники :mrgreen: Лоббирование этой конторы очевидно и паливно :mrgreen: Прям укр.Standard & Poor’s :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:46

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/451294/zhytlo-v-ukrayini-staye-dostupnishym-nbu

двухуровневые квартиры в Киеве по 10к$. теперь доступны всем!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... EBAfO.html
Зображення
ждём наплыва покупателей из Азии.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:43

  vitaliian написав:двухуровневые квартиры в Киеве по 10к$. теперь доступны всем!
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodazha- ... EBAfO.html
Зображення
ждём наплыва покупателей из Азии.

медленно шевеля губами читаем объявление до понимания: "КОМНАТА В ОБЩЕЖИТИИ" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/451294/zhytlo-v-ukrayini-staye-dostupnishym-nbu
Итого, уменьшение регуляторного влияния государства, наряду с рыночными причинами спровоцировало строительный бум. Давно задаюсь себе вопросом - почему в Европе недвижимость такая дорогая, по отношению даже к их доходам (например тот же Лондон)??? Рабочая сила дороже - ОК, но ведь материалы не в 10 раз дороже там !?
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 20:55

  Loft написав:
Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/451294/zhytlo-v-ukrayini-staye-dostupnishym-nbu
Итого, уменьшение регуляторного влияния государства, наряду с рыночными причинами спровоцировало строительный бум. Давно задаюсь себе вопросом - почему в Европе недвижимость такая дорогая, по отношению даже к их доходам (например тот же Лондон)??? Рабочая сила дороже - ОК, но ведь материалы не в 10 раз дороже там !?

ну Вы как малый ребенок...
про локэйшн...не слыхали?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:12

Прохожий
Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:24

  барабашов написав:Прохожий
Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.

В данном контексте локейшн=Лондон
В ипенях Англии можно найти ГОРАЗДО дешевле но хотят Лондон :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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