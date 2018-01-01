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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1245124612471248

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:43

  барабашов написав:Прохожий
Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.


Пройдемся по верхам.
Сколько домов за 100+ лямов у.е было куплено в Киеве за последние 10 лет?

Сколько домов за 100+ лямов уе было куплено в Лондоне за аналогичный период?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 21:59

  Оранжевый-хит сезона написав:Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.

Уну, я не знаю что сейчас происходит - но на все цена растет. Все вторые очереди - дороже чем первые этих же комплексов, а третьи на этапе котлована - еще дороже.

Товарищ проснулся и хочет впрыгнуть в лендлордизм, просит совета. Я даже не знаю что посоветовать. Хочет купить сразу несколько однух, поэтому вторичка не вариант.

Ценники везде конские, сдача в 21 году.
ЖК Севен - от 40куе за 40 метров (подозреваю это какой-нибудь 2 этаж на Бажана) - в 21 году.
ЖК Заречный - от 1.35 млн грн за однуху опять таки в 21 году.
ЖК Тайм?
ЖК Варшавский - от 30 куе за однуху в 21 году.
Та даже Урловский-2 в мрачнейших ипенях ПОХа на этапе "делаем вид что роем котлован" по 29 куе за однушку через n-лет (с задержками от КГС).
У КАНа вообще запредельный ценник на ипеня типа Файнатауна и на Теремках.
Аркада посыпалась.

Что посоветовать чтоб сдавалось в конце этого максимум в 20 году по вменяемому ценнику? Куда делся навес? Где перепроизводство? Почему затихорились шаромыги?
investorkiev
 
Повідомлень: 452
З нами з: 06.03.19
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 22:49

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.

Уну, я не знаю что сейчас происходит - но на все цена растет. Все вторые очереди - дороже чем первые этих же комплексов, а третьи на этапе котлована - еще дороже.

Товарищ проснулся и хочет впрыгнуть в лендлордизм, просит совета. Я даже не знаю что посоветовать. Хочет купить сразу несколько однух, поэтому вторичка не вариант.

Ценники везде конские, сдача в 21 году.
ЖК Севен - от 40куе за 40 метров (подозреваю это какой-нибудь 2 этаж на Бажана) - в 21 году.
ЖК Заречный - от 1.35 млн грн за однуху опять таки в 21 году.
ЖК Тайм?
ЖК Варшавский - от 30 куе за однуху в 21 году.
Та даже Урловский-2 в мрачнейших ипенях ПОХа на этапе "делаем вид что роем котлован" по 29 куе за однушку через n-лет (с задержками от КГС).
У КАНа вообще запредельный ценник на ипеня типа Файнатауна и на Теремках.
Аркада посыпалась.

Что посоветовать чтоб сдавалось в конце этого максимум в 20 году по вменяемому ценнику? Куда делся навес? Где перепроизводство? Почему затихорились шаромыги?


Так а что, в сданном квартир нет, все раскупили?
vano80
 
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