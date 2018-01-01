Пройдемся по верхам.
Сколько домов за 100+ лямов у.е было куплено в Киеве за последние 10 лет?
Сколько домов за 100+ лямов уе было куплено в Лондоне за аналогичный период?
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:43
Пройдемся по верхам.
Сколько домов за 100+ лямов у.е было куплено в Киеве за последние 10 лет?
Сколько домов за 100+ лямов уе было куплено в Лондоне за аналогичный период?
Додано: Нед 23 чер, 2019 21:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.
Додано: Нед 23 чер, 2019 21:59
Уну, я не знаю что сейчас происходит - но на все цена растет. Все вторые очереди - дороже чем первые этих же комплексов, а третьи на этапе котлована - еще дороже.
Товарищ проснулся и хочет впрыгнуть в лендлордизм, просит совета. Я даже не знаю что посоветовать. Хочет купить сразу несколько однух, поэтому вторичка не вариант.
Ценники везде конские, сдача в 21 году.
ЖК Севен - от 40куе за 40 метров (подозреваю это какой-нибудь 2 этаж на Бажана) - в 21 году.
ЖК Заречный - от 1.35 млн грн за однуху опять таки в 21 году.
ЖК Тайм?
ЖК Варшавский - от 30 куе за однуху в 21 году.
Та даже Урловский-2 в мрачнейших ипенях ПОХа на этапе "делаем вид что роем котлован" по 29 куе за однушку через n-лет (с задержками от КГС).
У КАНа вообще запредельный ценник на ипеня типа Файнатауна и на Теремках.
Аркада посыпалась.
Что посоветовать чтоб сдавалось в конце этого максимум в 20 году по вменяемому ценнику? Куда делся навес? Где перепроизводство? Почему затихорились шаромыги?
Додано: Нед 23 чер, 2019 22:49
Так а что, в сданном квартир нет, все раскупили?
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