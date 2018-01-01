Додано: Нед 23 чер, 2019 21:59

Оранжевый-хит сезона написав: Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт. Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.

Уну, я не знаю что сейчас происходит - но на все цена растет. Все вторые очереди - дороже чем первые этих же комплексов, а третьи на этапе котлована - еще дороже.Товарищ проснулся и хочет впрыгнуть в лендлордизм, просит совета. Я даже не знаю что посоветовать. Хочет купить сразу несколько однух, поэтому вторичка не вариант.Ценники везде конские, сдача в 21 году.ЖК Севен - от 40куе за 40 метров (подозреваю это какой-нибудь 2 этаж на Бажана) - в 21 году.ЖК Заречный - от 1.35 млн грн за однуху опять таки в 21 году.ЖК Тайм?ЖК Варшавский - от 30 куе за однуху в 21 году.Та даже Урловский-2 в мрачнейших ипенях ПОХа на этапе "делаем вид что роем котлован" по 29 куе за однушку через n-лет (с задержками от КГС).У КАНа вообще запредельный ценник на ипеня типа Файнатауна и на Теремках.Аркада посыпалась.Что посоветовать чтоб сдавалось в конце этого максимум в 20 году по вменяемому ценнику? Куда делся навес? Где перепроизводство? Почему затихорились шаромыги?