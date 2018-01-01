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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2019 21:43
барабашов написав:Прохожий
Судя по фильмам "Большой куш","Карты,деньги,два ствола" и прочим, а также "Орлу и решке" локэйшен там не очень отвечает запредельной цене что аренды, что продажи. Хотя понаехов, особенно темнокожих и при деньгах, там конечно намного больше чем в Киеве.
Пройдемся по верхам.
Сколько домов за 100+ лямов у.е было куплено в Киеве за последние 10 лет?
Сколько домов за 100+ лямов уе было куплено в Лондоне за аналогичный период?
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investorkiev
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:49
Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 23 чер, 2019 21:59
Оранжевый-хит сезона написав:
Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.
Уну, я не знаю что сейчас происходит - но на все цена растет. Все вторые очереди - дороже чем первые этих же комплексов, а третьи на этапе котлована - еще дороже.
Товарищ проснулся и хочет впрыгнуть в лендлордизм, просит совета. Я даже не знаю что посоветовать. Хочет купить сразу несколько однух, поэтому вторичка не вариант.
Ценники везде конские, сдача в 21 году.
ЖК Севен - от 40куе за 40 метров (подозреваю это какой-нибудь 2 этаж на Бажана) - в 21 году.
ЖК Заречный - от 1.35 млн грн за однуху опять таки в 21 году.
ЖК Тайм?
ЖК Варшавский - от 30 куе за однуху в 21 году.
Та даже Урловский-2 в мрачнейших ипенях ПОХа на этапе "делаем вид что роем котлован" по 29 куе за однушку через n-лет (с задержками от КГС).
У КАНа вообще запредельный ценник на ипеня типа Файнатауна и на Теремках.
Аркада посыпалась.
Что посоветовать чтоб сдавалось в конце этого максимум в 20 году по вменяемому ценнику? Куда делся навес? Где перепроизводство? Почему затихорились шаромыги?
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investorkiev
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Додано: Нед 23 чер, 2019 22:49
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.
Уну, я не знаю что сейчас происходит - но на все цена растет. Все вторые очереди - дороже чем первые этих же комплексов, а третьи на этапе котлована - еще дороже.
Товарищ проснулся и хочет впрыгнуть в лендлордизм, просит совета. Я даже не знаю что посоветовать. Хочет купить сразу несколько однух, поэтому вторичка не вариант.
Ценники везде конские, сдача в 21 году.
ЖК Севен - от 40куе за 40 метров (подозреваю это какой-нибудь 2 этаж на Бажана) - в 21 году.
ЖК Заречный - от 1.35 млн грн за однуху опять таки в 21 году.
ЖК Тайм?
ЖК Варшавский - от 30 куе за однуху в 21 году.
Та даже Урловский-2 в мрачнейших ипенях ПОХа на этапе "делаем вид что роем котлован" по 29 куе за однушку через n-лет (с задержками от КГС).
У КАНа вообще запредельный ценник на ипеня типа Файнатауна и на Теремках.
Аркада посыпалась.
Что посоветовать чтоб сдавалось в конце этого максимум в 20 году по вменяемому ценнику? Куда делся навес? Где перепроизводство? Почему затихорились шаромыги?
Так а что, в сданном квартир нет, все раскупили?
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vano80
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Додано: Нед 23 чер, 2019 23:24
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Оранж сити запустили 2 очередь в продажу. Цена растёт.
Уну, я не знаю что сейчас происходит - но на все цена растет. Все вторые очереди - дороже чем первые этих же комплексов, а третьи на этапе котлована - еще дороже.
Товарищ проснулся и хочет впрыгнуть в лендлордизм, просит совета. Я даже не знаю что посоветовать. Хочет купить сразу несколько однух, поэтому вторичка не вариант
.
Ценники везде конские, сдача в 21 году.
ЖК Севен - от 40куе за 40 метров (подозреваю это какой-нибудь 2 этаж на Бажана) - в 21 году.
ЖК Заречный - от 1.35 млн грн за однуху опять таки в 21 году.
ЖК Тайм?
ЖК Варшавский - от 30 куе за однуху в 21 году.
Та даже Урловский-2 в мрачнейших ипенях ПОХа на этапе "делаем вид что роем котлован" по 29 куе за однушку через n-лет (с задержками от КГС).
У КАНа вообще запредельный ценник на ипеня типа Файнатауна и на Теремках.
Аркада посыпалась.
Что посоветовать чтоб сдавалось в конце этого максимум в 20 году по вменяемому ценнику? Куда делся навес? Где перепроизводство?
Почему затихорились шаромыги?
ответ содержится в критическом взгляде на правильно сформулированный вопрос. на первичке кончились однухи?-нет. кончился навес?-нет. все хотят снять с амна пенку. вывод - заходить сейчас в лордизм дорого(вторичка)/стремно(котлован) . покупать нужно когда по улицам течет кровь. даже если эта кровь твоя(с)
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Додано: Пон 24 чер, 2019 06:36
investorkiev написав:
Куда делся навес? Где перепроизводство? Почему затихорились шаромыги?
Навес для того и строится в навес, чтоб не продавать. Дураку же понятно.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 06:48
Mazay256 написав: Frant написав:
В країнах Прибалтики безробіття зникло ще пару років назад. Виїхало багато чоловіків
Хто хоче - той працює.
Тому роботодавці змушені платити 1000 євро шоферу дальнобійнику
Нет таких стран - Прибалтики, они очень не любят этот совковый термин. Отвыкайте. И зарплаты разные. В Латвии и 500 евро за счастье многим
Знакомая работает на производстве в одной из стран Прибалтики.
6 дней в неделю, с ночными сменами зарплата около 1300 евро.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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