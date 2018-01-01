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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1246124712481249

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 07:58

Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:06

  Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.

Я вижу квартиры после строителей на пр.Г.Сталинграда 55, 57 с немецкими ценниками :shock: :mrgreen: Т.е. им +12 лет. Мне вот интересно - этож все годы платилась квартплата :shock:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:10

  Хомякоид написав: Знакомая работает на производстве в одной из стран Прибалтики. 6 дней в неделю, с ночными сменами зарплата около 1300 евро.


Речь шла конкретно о Латвии. В Литве зарплаты выше, в Эстонии ещё выше. 6 дней в неделю по ночам - о таком я вообще не слышал, сомневаюсь, что это законно. Местные в Латвии работают строго по их кзоту, как только наступает конец рабочего дня, их сдувает с работы, даже обрывают телефонные разговоры на полуслове (реально было такое). На производстве у рабочих 700 евро, у офисных 500. Выше у редких спецов, управленцев.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:13

  moniks написав:
  airmax78 написав:Это как раб на галерах. 1300 евро за такое - я бы не сказал, что очень хорошая зп.

Вот он взгляд провинциала :mrgreen: Вы туда хотя бы на месяц заедьте и поймете в чём цимес :mrgreen: Хотя у вас запущенный случай - вам от 3-х и более :mrgreen:

Неужели парадиз? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:24

  Faceless написав:
  moniks написав:
  airmax78 написав:Это как раб на галерах. 1300 евро за такое - я бы не сказал, что очень хорошая зп.

Вот он взгляд провинциала :mrgreen: Вы туда хотя бы на месяц заедьте и поймете в чём цимес. Хотя у вас запущенный случай - вам от 3-х и более :mrgreen:

Неужели парадиз? :mrgreen:

My baby speaks Yes :mrgreen: Это нам старпёрам тока сало :mrgreen:
moniks
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

поздравляю жителей Запада Киева и пригородов, including Ирпень, Бучу, всякие то ли села, то ли мегаполисы, типа Софиевки с ремонтом моста на Борщаговском путепроводе! Одновременно и неспеша чинить два ключевых моста в центр - это ноу-хау Виталика, великого мостостроителя.
есть мысль вкинуться в бизнес электробайков и лисапедов, как вы думаете, еще не поздно?
sequence
 
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  #<1 ... 1246124712481249
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