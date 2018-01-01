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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 24 чер, 2019 07:58
Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:06
Я вижу квартиры после строителей на пр.Г.Сталинграда 55, 57 с немецкими ценниками Т.е. им +12 лет. Мне вот интересно - этож все годы платилась квартплата
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:10
Речь шла конкретно о Латвии. В Литве зарплаты выше, в Эстонии ещё выше. 6 дней в неделю по ночам - о таком я вообще не слышал, сомневаюсь, что это законно. Местные в Латвии работают строго по их кзоту, как только наступает конец рабочего дня, их сдувает с работы, даже обрывают телефонные разговоры на полуслове (реально было такое). На производстве у рабочих 700 евро, у офисных 500. Выше у редких спецов, управленцев.
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:13
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:24
My baby speaks Yes Это нам старпёрам тока сало
Додано: Пон 24 чер, 2019 08:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
поздравляю жителей Запада Киева и пригородов, including Ирпень, Бучу, всякие то ли села, то ли мегаполисы, типа Софиевки с ремонтом моста на Борщаговском путепроводе! Одновременно и неспеша чинить два ключевых моста в центр - это ноу-хау Виталика, великого мостостроителя.
есть мысль вкинуться в бизнес электробайков и лисапедов, как вы думаете, еще не поздно?
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