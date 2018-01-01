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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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moniks
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:10
Хомякоид написав:
Знакомая работает на производстве в одной из стран Прибалтики. 6 дней в неделю, с ночными сменами зарплата около 1300 евро.
Речь шла конкретно о Латвии. В Литве зарплаты выше, в Эстонии ещё выше. 6 дней в неделю по ночам - о таком я вообще не слышал, сомневаюсь, что это законно. Местные в Латвии работают строго по их кзоту, как только наступает конец рабочего дня, их сдувает с работы, даже обрывают телефонные разговоры на полуслове (реально было такое). На производстве у рабочих 700 евро, у офисных 500. Выше у редких спецов, управленцев.
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Mazay256
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:13
moniks написав: airmax78 написав:
Это как раб на галерах. 1300 евро за такое - я бы не сказал, что очень хорошая зп.
Вот он взгляд провинциала
Вы туда хотя бы на месяц заедьте и поймете в чём цимес
Хотя у вас запущенный случай - вам от 3-х и более
Неужели парадиз?
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Faceless
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moniks
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:25
поздравляю жителей Запада Киева и пригородов, including Ирпень, Бучу, всякие то ли села, то ли мегаполисы, типа Софиевки с ремонтом моста на Борщаговском путепроводе! Одновременно и неспеша чинить два ключевых моста в центр - это ноу-хау Виталика, великого мостостроителя.
есть мысль вкинуться в бизнес электробайков и лисапедов, как вы думаете, еще не поздно?
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sequence
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:30
sequence написав:
поздравляю жителей Запада Киева и пригородов, including Ирпень, Бучу, всякие то ли села, то ли мегаполисы, типа Софиевки с ремонтом моста на Борщаговском путепроводе! Одновременно и неспеша чинить два ключевых моста в центр - это ноу-хау Виталика, великого мостостроителя.
есть мысль вкинуться в бизнес электробайков и лисапедов, как вы думаете, еще не поздно?
А где на них ездить?
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Вадим Жураковский
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:37
Вадим Жураковский написав: sequence написав:
поздравляю жителей Запада Киева и пригородов, including Ирпень, Бучу, всякие то ли села, то ли мегаполисы, типа Софиевки с ремонтом моста на Борщаговском путепроводе! Одновременно и неспеша чинить два ключевых моста в центр - это ноу-хау Виталика, великого мостостроителя.
есть мысль вкинуться в бизнес электробайков и лисапедов, как вы думаете, еще не поздно?
А где на них ездить?
это сложный вопрос, требующий индивидуальной проработки маршрута. Мне, например, навпростэць до работы 6-7км от дома. На машине давеча проехал где-то 20, объезжая все что можно, частично по лютым колдойобынам, потратив почти час.
в данном случае я не лезу в критику отсутствия велодорожек - это не новость, а спрашиваю насчет бизнес-идеи? попрет? или лучше бетон прикупить, до которого нечем добраться?
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sequence
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:39
7 км можно ходить пешком, возможно это даже полезно. Я в обед просто так хожу 1 час, а домой мне 100км
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Вадим Жураковский
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:43
sequence написав:
это сложный вопрос, требующий индивидуальной проработки маршрута. Мне, например, навпростэць до работы 6-7км от дома. На машине давеча проехал где-то 20, объезжая все что можно, частично по лютым колдойобынам, потратив почти час.
в данном случае я не лезу в критику отсутствия велодорожек - это не новость, а спрашиваю насчет бизнес-идеи? попрет? или лучше бетон прикупить, до которого нечем добраться?
Думаю это ответ на вопрос почему квартиры и котлованы в центре будут дорожать.
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hume
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Додано: Пон 24 чер, 2019 08:44
Вадим Жураковский написав:
.. в обед просто так хожу 1 час, а домой мне 100км
я категорически отказываюсь в обед, когда на дворе примерно 40 на солнце, шляться по асфальту!
ЗЫ а вы тогось, каждый день туды-сюды 100км, если не секрет?
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sequence
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