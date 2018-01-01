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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12481249125012511252>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.7 5 175
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
29%
50
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
7%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
22
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
9
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
27
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:45

  sequence написав: ЗЫ а вы тогось, каждый день туды-сюды 100км, если не секрет?

нет, в субботу и воскресенье дома

P.S. у нас даже группа есть https://t.me/idemrazomBcKyiv/24954
в ней 3400 людей, таких как я, и это только те, которые зарегистрированы в этой группе
Востаннє редагувалось Вадим Жураковский в Пон 24 чер, 2019 08:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:47

  hume написав:..
Думаю это ответ на вопрос почему квартиры и котлованы в центре будут дорожать.

это спорный вопрос. Если в центре и около снесут все промпредприятия и военные части, то места будет вдоволь. Тем более, на левом берегу, где скучает по бетону всякие "Радикалы" сотоварищи
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:48

  Вадим Жураковский написав:
  sequence написав: ЗЫ а вы тогось, каждый день туды-сюды 100км, если не секрет?

нет, в субботу и воскресенье дома

жах..
надеюсь, хоть машина с бензином служебная
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:49

  Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.

Нормальный ремонт не 5 копеек стоит. А люди уже потратились на покупку самой квартиры, многие в долги залезли.
И это только одна из множества причин.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:53

  UA написав:
  Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.

Нормальный ремонт не 5 копеек стоит. А люди уже потратились на покупку самой квартиры, многие в долги залезли.
И это только одна из множества причин.

там есть ремонт от застройщика, можно жить, а если не живут, а типа копят на ремонт, то значит у них квартирный вопрос не на первом месте.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:54

  sequence написав:
  Вадим Жураковский написав:
  sequence написав: ЗЫ а вы тогось, каждый день туды-сюды 100км, если не секрет?

нет, в субботу и воскресенье дома

жах..
надеюсь, хоть машина с бензином служебная

нет, своё авто
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:55

  UA написав:
  Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.

Нормальный ремонт не 5 копеек стоит. А люди уже потратились на покупку самой квартиры, многие в долги залезли.
И это только одна из множества причин.

да вот вы понимаете, какая загогулина - сам живу в таком доме, полтора года один на этаже. Но все квартиры выкуплены, еще в 2015. Изредка, кто-то гордо придет, подеренчит перфом и снова полгода не видно.
недавно одну однуху по соседству сняли одесситы, за 16К, но летом их не видел.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:56

  moniks написав:
  Хомякоид написав: Знакомая работает на производстве в одной из стран Прибалтики.
6 дней в неделю, с ночными сменами зарплата около 1300 евро.

Ещё бонусом - передвижение по всей Скандинавии без паспортного контроля (если паромом), чистый воздух, качественная пища, спокойные люди, отсутствие ежедневных кровавых ДТП и прочего трэша. Короче - жизнь другая. Как говорится не только деньгами...

Здається мені що за 6 денного робочого тижня на виробництві все рівно що там за огорожею.

Бонус у вигляді переміщення? Смішно.

В чому проблема пройти контроль?
Зи щодо аварій. Не дивіться 1+1:-) хоча мені здається, що контент після виборів буде змінено:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 08:58

  Вадим Жураковский написав:..
нет, своё авто

что могу сказать - вы богатый человек! Согласен, по тридцахе с пассажиров собирать, на топливо хватит. А время в пути туды-сюды? А амортизация тачки?
не проще ли в Белке устроиться на условную мебельную фабрику/шинный завод и там штаны протирать?
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 09:00

  sequence написав:
  hume написав:..
Думаю это ответ на вопрос почему квартиры и котлованы в центре будут дорожать.

это спорный вопрос. Если в центре и около снесут все промпредприятия и военные части, то места будет вдоволь. Тем более, на левом берегу, где скучает по бетону всякие "Радикалы" сотоварищи

Думаю, что весь район от м Печерская, Олимпийская до м. Лыбидская не сможет потягаться с одной условной Патриотикой. А сколько таких гвно комплеков на всех окраинах Киева, а сколько гвна настроили на борщаговках, а на ирпенях. Очень тяжело приподнять ценник если выбор жк на окраинах на любой вкус и цвет.
hume
 
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