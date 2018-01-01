Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.
Нормальный ремонт не 5 копеек стоит. А люди уже потратились на покупку самой квартиры, многие в долги залезли. И это только одна из множества причин.
Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.
Нормальный ремонт не 5 копеек стоит. А люди уже потратились на покупку самой квартиры, многие в долги залезли. И это только одна из множества причин.
там есть ремонт от застройщика, можно жить, а если не живут, а типа копят на ремонт, то значит у них квартирный вопрос не на первом месте.
Вадим Жураковский написав:Большая половина квартир в новостройке стоит пустыми. Я думал, что люди ремонт будут делать, но уже год прошел почти. Такое впечатление, что у людей некуда денег девать, покупают, просто чтобы было.
Нормальный ремонт не 5 копеек стоит. А люди уже потратились на покупку самой квартиры, многие в долги залезли. И это только одна из множества причин.
да вот вы понимаете, какая загогулина - сам живу в таком доме, полтора года один на этаже. Но все квартиры выкуплены, еще в 2015. Изредка, кто-то гордо придет, подеренчит перфом и снова полгода не видно. недавно одну однуху по соседству сняли одесситы, за 16К, но летом их не видел.
Хомякоид написав: Знакомая работает на производстве в одной из стран Прибалтики. 6 дней в неделю, с ночными сменами зарплата около 1300 евро.
Ещё бонусом - передвижение по всей Скандинавии без паспортного контроля (если паромом), чистый воздух, качественная пища, спокойные люди, отсутствие ежедневных кровавых ДТП и прочего трэша. Короче - жизнь другая. Как говорится не только деньгами...
Здається мені що за 6 денного робочого тижня на виробництві все рівно що там за огорожею.
Бонус у вигляді переміщення? Смішно.
В чому проблема пройти контроль? Зи щодо аварій. Не дивіться 1+1:-) хоча мені здається, що контент після виборів буде змінено:-)
что могу сказать - вы богатый человек! Согласен, по тридцахе с пассажиров собирать, на топливо хватит. А время в пути туды-сюды? А амортизация тачки? не проще ли в Белке устроиться на условную мебельную фабрику/шинный завод и там штаны протирать?
hume написав:.. Думаю это ответ на вопрос почему квартиры и котлованы в центре будут дорожать.
это спорный вопрос. Если в центре и около снесут все промпредприятия и военные части, то места будет вдоволь. Тем более, на левом берегу, где скучает по бетону всякие "Радикалы" сотоварищи
Думаю, что весь район от м Печерская, Олимпийская до м. Лыбидская не сможет потягаться с одной условной Патриотикой. А сколько таких гвно комплеков на всех окраинах Киева, а сколько гвна настроили на борщаговках, а на ирпенях. Очень тяжело приподнять ценник если выбор жк на окраинах на любой вкус и цвет.